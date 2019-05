Así fue el primer trimestre en cambios y rentabilidad de los fondos cinco estrellas

La mayoría de fondos de inversión han comunicado sus cambios realizados durante el primer trimestre, con la mayoría poniendo a trabajar parte de su liquidez en buscar oportunidades de inversión 'tres B': buenas, bonitas y baratas. De hecho, el arranque ha sido muy positivo para la mayoría, que se han beneficiado del buen arranque de la bolsa española y del resto de parqués.

Los fondos 'cinco estrellas' de Morningstar acaparan la atención de la mayoría de inversores. ¿Por qué? Sencillo. Son los mejores productos en función de la rentabilidad, riesgo y comisiones, por lo que tienen una trayectoria avalada por sus buenos resultados. No obstante, el listado no es el completo ya que no se incluyen ni los de gestoras internacionales (Fidelity o Man) ni aquellos de firmas españolas que todavía no han presentado su carta trimestral a la CNMV: ni el Magallanes Iberian Equity ni el Gesconsult Renta Variable lo habían hecho aún.

Bestinver Bolsa Rentabilida del 5,09% en el primer trimestre El Bestinver Bolsa, que destacaba por su irrupción en Santander durante 2018 ha protagonizado una buena irrupción en otra entidad: Sabadell. Por ello, la firma presidida por Beltrán de la Lastra ha destacado que "para nosotros, los bancos suponen hoy un ejemplo de creación de valor. A principios de 2018, redujimos gran parte de nuestra posición, para volver a añadir tras las correcciones de otoño. En este trimestre, aun a pesar de las turbulencias en el sector provocadas por el retraso en las estimaciones de subidas de tipos, los bancos en cartera han contribuido de una manera dispar a la rentabilidad del primer trimestre".



El buen comportamiento o la reducción del margen de seguridad de algunas compañías que componían la cartera de Bestinver Bolsa les han hecho salir completamente de Barón de Ley, donde acudieron a la opa, o de Siemens Gamesa. De hecho, destacan que el fondo podría ir a más ya que su valor objetivo asciende a los 94,5 euros, lo que supone un potencial de revalorización del 57%.



Espabolsa Santalucía Rentabilidad del 6,23% en el primer trimestre Los gestores del fondo, entrevistados recientemente en La Información, señalaban en su carta del primer trimestre que por el lado de las compras habían aumentando su posición en compañías que consideraban infravaloradas, como Befesa, Merlin Properties, Técnicas Reunidas o Sonae. En cuanto a las ventas, todas han sido por valoración, ya sean totales o parciales, por lo que han reducido o cerrado posiciones en BME, Prosegur, Amadeus, Mapfre, Nos, Coca-Cola European Partners y Talgo.

Santander Small Caps España Rentabilidad del 4,69% en el primer trimestre Lola Solana, gestora del Santander Small Caps España, ha destacado que durante el primer trimestre han irrumpido en IAG y ha destacado el incremento de la posición en Befesa (al igual que el fondo Santalucía Espabolsa), donde acudieron a la colocación de su principal inversor de referencia. Por el lado de las ventas, destacaron Ferrovial por llegar a su precio objetivo y Ence, al señalar que una de sus principales fábricas puede ser clausurada por motivos regulatorios.



El fondo del banco presidido por Ana Botín está completamente expuesto a la renta variable ya que su nivel de inversión en el trimestre ha sido del 100%. Por tanto, los gestores continuarán, tal y como han reafirmado a la CNMV, "buscando pequeñas y medianas compañías españolas líderes en su sector que presenten mejora operativa, bajo endeudamiento y crecimiento de las ventas.

Metavalor Rentabilidad del 6,16% en el primer trimestre Los gestores del Metavalor han sido, sin lugar a dudas, los más activos de todos los fondos cinco estrellas al irrumpir en una decena de compañías de la bolsa española. Por ejemplo, en Siemens destacan que la inversión viene motivada "por la caída del precio de la energía después de que se pasara al sistema de subastas y de su estabilización por primera vez este año" mientras que en el caso de Repsol señalan que "creemos que el pobre comportamiento en bolsa de la acción durante el último trimestre de 2018 ofreció un buen nivel de entrada".



Por el lado de las ventas o salidas destacan Neinor Homes, Aedas, Renta Corporación, BME y Barón de Ley. En referencia al operador de la bolsa española (BME) destacan que vino motivada por "por la confirmación en España de una tendencia que ya se venía dando en el resto de Europa, que es el hecho de que las plataformas de inversión alternativas están experimentando un gran crecimiento en cuota de mercado con respecto de las tradicionales. Lo anterior, unido a una caída generalizada de los volúmenes negociados en bolsa y el creciente riesgo regulatorio al que se enfrenta la compañía, nos llevó a deshacer la posición definitivamente" mientras que en Neinor Homes "a principio de año revisamos de forma drástica nuestra expectativa de entrega de viviendas de la compañía, lo que llevó a nuestra tesis de inversión a un precio objetivo por debajo del que cotizaba".

Renta 4 Bolsa Rentabilidad del 9,92% en el primer trimestre Durante el primer trimestre de 2019 el Renta 4 Bolsa ha incorporado a la cartera acciones de Solaria, Galp Energía, Masmovil, Colonial y Ence, en detrimento de ACS y BBVA, que salieron de la cartera del fondo. Además, ha reducido exposición a dos pesos pesados del selectivo: Iberdrola y Telefónica.



La gestora ha achacado el buen comportamiento del fondo a la positiva evolución de compañías como Ferrovial, Airbus, Inditex, CAF, Viscofán, Indra, Repsol y Applus. No obstante, "la exposición a bolsa se ha reducido acompañando la subida de las bolsas, consolidando parte de los beneficios", tal y como destacan sus gestores en la cartera trimestral.

EDM Inversión Rentabilidad del 8,51% en el primer trimestre El patrimonio del EDM Inversión ha caído un 7,7% en el trimestre, lo que ha provocado que, debido a diversos reembolsos, hayan reducido su inversión en numerosas compañías y hayan vendido toda la posición en Iberdrola y Zardoya. Por otro lado, se ha iniciado posición en Fluidra. Además, los gestores del fondo llaman a la cautela ya que "después de un primer trimestre muy positivo estamos más cautelosos para el resto del año".