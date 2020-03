¿Qué es el dinero 'helicóptero'? La paga directa de EEUU para evitar la depresión

Estados Unidos ha puesto en marcha el mayor paquete de estímulo económico de su historia para atajar los efectos del coronavirus sobre la primera economía del mundo: 2 billones de dólares (1,85 billones de euros) que incluyen, entre otras ayudas directas y facilidades para obtener crédito a pymes y grandes empresas, el uso del conocido como 'dinero helicóptero', es decir, inyecciones directas al bolsillo (a la cuenta) del ciudadano, en este caso tanto habrá pagos tanto a los adultos como por cada niño, para inundar la economía de dólares y reactivar el consumo. Qué implicaciones tiene esta medida y porqué es difícil que pueda emplearse, por ejemplo, en Europa.

No se trata de un concepto nuevo, pero es cierto que en los últimos tiempos se ha venido acudiendo a él como una opción más a tener en cuenta en un momento en el que los bancos centrales se están quedando sin munición para hacer frente a los efectos negativos del Covid-19 sobre la economía. Hace meses se llegó a especular con la posibilidad, incluso, de que el Banco Central Europeo (BCE) aprobase una medida de este tipo, aunque en el caso de la zona euro es muy complicado por dos motivos.

Primero porque los estados que comparten moneda no cuentan con un Tesoro común -son las Haciendas de cada país las que controlan los datos de los ciudadanos que podrían beneficiarse de ella-. Y en segundo lugar, porque no hay una convergencia entre la economías: no son lo mismo 1.109 euros (el equivalente a lo que EEUU va a inyectar en el bolsillo de cada uno de sus ciudadanos adultos) para un finlandés o un alemán que para un griego o un portugués.

En la práctica esta medida supone que el banco central imprime una gran cantidad de dinero para distribuirlo directamente entre la población, con el fin de estimular la economía en un periodo de recesión o cuando los tipos de interés permanecen a cero. Pese a que, como explican los analistas del broker IG comparte con el 'QE' o expansión cuantitativa que su objetivo estimular el consumo e incrementar la inflación, el modo de hacerlo es distinto. El 'QE' (quantitative easing, por sus siglas en inglés) incrementa la oferta monetaria a través de la compra de distintos activos financieros, como los bonos soberanos; mientras, el helicóptero del dinero lo lograría distribuyendo grandes cantidades de euros a la población para reactivar la economía, sin la adquisición de otro activo o de contraparte real.

Ventajas e inconvenientes

Al suponer una inyección directa de dinero, el helicóptero no genera deuda y los tipos de interés pueden mantenerse en niveles bajos. Como su impacto es inmediato sobre la demanda de los hogares, incentiva de forma más directa el gasto y el crecimiento económico. Sin embargo, otros economistas advierten de que no es una solución viable y de que puede causar daños en las finanzas del banco central.

El principal problema es que puede generar hiperinflacción, al devaluar con fuerza la divisa local. "Conforme se imprime más dinero, el valor de ésta podría disminuir significativamente, y también podría desalentar a los inversores de comprarla, ya que sus posibilidades de rendimiento disminuirían", apuntan los expertos.