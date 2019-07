¿Quién ganaría una final económica de la Copa América? Brasil y Perú abren juego

Este domingo Brasil y Perú se ven las caras en un campo de fútbol por cuadragésimo quinta vez en competición oficial. Será en una final de la Copa América que muy pocos esperaban y en la que los peruanos han dado la gran sorpresa. Si miramos a esos encuentros previos, los cariocas se han impuesto en 31 ocasiones y en otras nueve el resultado final ha sido un empate. Pero que estos números no les confundan, porque si lo que se disputase fuese una competición económica la victoria del país de la samba no estaría tan clara. Aquí van algunas cifras que lo demuestran.

Uno de los indicadores clave para conocer la situación económica de un país es el índice ' Doing Business ' que elabora el Banco Mundial . Se trata de un listado de 190 países clasificados según diez variables entre las que se encuentran los trámites necesarios para crear una empresa, la protección de los inversores, el pago de impuestos o la facilidad para registrar una propiedad. Este listado, que en 2019 vuelven a liderar Nueva Zelanda, Singapur y Dinamarca (España ocupa el trigésimo lugar), ofrece mucho mejores perspectivas en el caso de Perú (puesto 68) que en el de Brasil (109) . El país presidido por Martín Vizcarra desde 2018-tras la renuncia de su antecesor Pedro Pablo Kuczynski debido a un escándalo de corrupción- se impone claramente a su rival en categorías como la apertura de un negocio (puesto 125 frente a 140), permisos para la construcción (54 frente a 175), en la de registro de la propiedad, obtención de crédito o pago de impuestos. Sin embargo, Brasil ofrece más facilidades a la hora de obtener electricidad , en la protección a los minoritarios y en el comercio transfronterizo, por poner algunos ejemplos.

La renta per cápita es más alta en el país carioca

Si hablamos de renta per cápita, una variable clave para el desarrollo económico y el bienestar de la población, los brasileños vuelven a tomar la delantera. Su renta per cápita alcanzó los 9.821,41 euros en 2017, con el último dato disponible. En ese mismo ejercicio, los ingresos por habitante en Perú en relación a su PIB fueron de 6.571,93 dólares, es decir, de 3.200 dólares menos. Para poner en perspectiva estas cifras hay que pensar que la renta per cápita en España ese mismo año fue de 28.157 dólares (25.069 euros) y la alemana de 44.470 dólares (34.594 euros).