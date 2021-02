De Gamestop y AMC a la plata: el jaque a los bajistas se amplía al metal industrial

Nadie se fía ya de nadie. Algunos foreros de la red social del momento, de Reddit, han empezado a escamarse ante la posibilidad de que grandes firmas de Wall Street estén beneficiándose en la sombra de esta nueva 'revolución de clases' a la que los mercados están asistiendo en primera fila. El motivo ha sido la llamada de los usuarios de los foros WallStreetBets y WallStreetSilver de esta web estadounidense a invertir en plata a espuertas. El metal industrial, que ha recuperado máximos de 2013, se ha convertido en su nueva diana, una vez que han logrado disparar las acciones de la cadena de tiendas de videojuegos GameStop más del 1500% en lo que va de año y más del 830% las de la de cines AMC. Su acción ha asestado un duro golpe a los bajistas Melvin Capital y Citron que ahora querrían emular con la plata.

Los pequeños inversores que están liderando esta acción aseguran que se trata de un mercado "muy manipulado" y que un fuerte alza de los precios del metal podría provocar pérdidas importantes para las grandes empresas de servicios financieros, como JP Morgan. Sin embargo, otros de sus colegas advierten de que gigantes como el 'hedge fund' Citadel, de Ken Griffin, tienen importantes posiciones en el mayor ETF del mundo respaldado por plata física, el iShares Silver Trust que, además, administra Blackrock, la mayor gestora del mundo, por lo que las dos estarían beneficiándose del 'rally' del activo.

Cabe recordar que Citadel y Point72 Asset Management acudieron al rescate de Melvin Capital la semana pasada con una inversión de 2.750 millones de dólares que permitieran a la firma capear el 'huracán GameStop' y que la firma de Griffin es, además, uno de los principales inversores de la aplicación de trading, Robinhood, que permite a inversores como los de Reddit operar sin comisiones. El bróker, de hecho, pasó a restringir la semana pasada la negociación de GameStop y otras compañías en plena tormenta, impidiendo a los minoristas compraran más acciones.

ENTRADA MASIVA DE CAPITAL iShares Silver Trust de BlackRock registró una entrada neta sin precedentes de 944 millones de dólares el pasado viernes a raíz de la llamada de los usuarios de Reddit a invertir en el metal.

Así en este caso sí que estaríamos hablando de un duelo de 'David contra Goliat', puesto que el de la plata es un mercado muy complejo, con operaciones al contado, a plazo, de futuros y de opciones en varios lugares del mundo, en las que también interviene la logística física. Además, es relativamente pequeño si se compara con el del oro u otras materias primas, por lo que no hace falta mucho dinero para moverlo. Un ejemplo fue la subida récord que la plata registró entre 2010 y 2011, cuando llegó a tocar máximos en 50 dólares por onza.

El último 'rally' de la plata afectó a su uso industrial

Esta carrera estuvo impulsada por la demanda de los inversores y las compras especulativas, pero no por factores fundamentales como una fuerte demanda industrial o una oferta limitada. De ahí que en el mercado se compare con lo que está sucediendo estos días. Ese fuerte movimiento especulativo hundió la demanda de plata como materia prima industrial, de forma que los productores empezaron a buscar alternativas más baratas y menos volátiles, sobre todo en la industria fotovoltaica. Entre 2010 y 2020, el contenido de plata por cada célula solar cayó de los 85 a unos 25 gramos, explica Carsten Menke, Director de Next Generation Research, del banco privado suizo Julius Baer.

"Un repunte de este tipo no llevaría a niveles de precios más altos de forma duradera", apunta Menke, quien reconoce eso sí que el metal no cotiza en función de los fundamentos, por lo que "no hay que subestimar el impacto potencial de los inversores de Reddit". Por otra parte, un fuerte incremento de la plata podría generar en última instancia una intervención de los bancos centrales a mediano plazo para evitar peligrosas espirales inflacionistas, algo que ya sucedió en los 80 con las compras masivas de este metal llevadas a cabo por los Hermanos Hunt. En opinión de los expertos consultados se trata en realidad de un mercado que no sólo es grande y difícil de manipular, sino que además y en contra de lo que sucede con las acciones no hay una venta en corto excesiva en el caso de la plata.

Tras las llamadas a invertir en el metal precioso a través de Internet, su precio se ha llegado a disparar prácticamente un 19% en apenas tres sesiones para superar en algunos momentos del lunes los 30,1 dólares por onza, un nivel en el que no se movía desde febrero de 2013. El metal ha llegado a escalar a comienzos de semana más de un 12% en su mayor alza diaria desde marzo de 2009, en plena crisis financiera. El economista Juan Ignacio Crespo recuerda que la plata ha tenido desde mayo de 2011 una caída tendencial de precio que se ha mantenido hasta los 12 dólares por onza troy del pasado mes de abril y que los ciclos bajistas de su precio son mucho largos que los alcistas.

Multitud de usos industriales

En las pantallas táctiles, en los semiconductores o chips de memoria, en las pilas, los paneles solares, las baterías de los coches eléctricos, la óptica, la joyería o en los empastes dentales en aleación con otros metales. La mitad de la plata que se compra en el mundo se emplea para uso industrial. Es un material altamente conductor de la electricidad y el calor, y que tiene propiedades antibacterianas, de ahí su uso muy extendido en entorno médicos. Es ese doble carácter como material industrial y como reserva de valor monetario lo que hacía prever un buen comportamiento de los precios del metal a lo largo de este año, en el momento en que se afianzase la recuperación económica de la crisis generada por la pandemia de Covid-19, y los avances en la vacunación iban a ser clave para ello.