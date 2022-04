De refugio a foco de riesgo: la ofensiva de Rusia hace vulnerable al Dax alemán

La guerra en Ucrania ha puesto en el punto de mira a Alemania por sus vínculos con Rusia, convertido en los últimos años en su principal socio energético. La posibilidad ahora de cortar su suministro hace tambalear a la economía alemana ante el riesgo de una importante recesión y los inversores buscan plegar velas para evitar las consecuencias. La incertidumbre económica en el país está lastrando a la bolsa alemana, donde el Dax 40, el principal selectivo, se sitúa como el más bajista entre los grandes índices europeos desde enero (-12%).

El selectivo alemán ha pasado de cotizar en los 15.470 puntos al cierre de 2021 a 14.000 actuales, con una caída solo superada por el índice austríaco ATX, de menor relevancia bursátil. En comparación con otros selectivos, la diferencia es importante. El Cac 40 de París algo más de un 9%, con una economía y sector empresarial también vinculado a Rusia, mientras que el Ibex 35 apenas se deja un 1,6% y el FTSE 100 londinense cotiza con ganancias superiores al 2%. La tendencia en los primeros meses de 2022 contrasta con la evolución del Dax en 2021, cuando se revalorizó un 16% y marcó máximo histórico. Su último récord lo registró el 5 de enero de este año, un espejismo de cómo realmente está transcurriendo 2022. Desde los 16.271,75 puntos que llegó a marcar, la caída actual es de casi el 14%.

Las salidas de los inversores del mercado alemán se han hecho evidentes esta semana en las cotizaciones de Deutsche Bank y Commerzbank, que han perdido un 5,5% y un 7% de su valor en la semana, respectivamente. Detrás de estas caídas se encuentra una colocación acelerada de más del 5% del capital de los dos principales bancos alemanes que ejecutó el bróker de Morgan Stanley. La venta masiva de acciones, según The Wall Street Journal, la ejerció Capital Group.

Entre las mayores caídas en el último mes también destaca HeidelbergCement, compañía cementera y de producción de materiales de construcción, que se ha visto lastrado por los elevados precios de la electricidad para mantener operativas sus fábricas y su exposición a Rusia. Allí cuenta con tres plantas, aunque no exportan la producción, sino que se destina al mercado local. Además, según los resultados de 2021, sus actividades en el país representan cerca del 1% de los ingresos del grupo y su capacidad productiva en Rusia es casi el 3% del total.

El Dax también cuenta con un importante peso del sector automovilístico, con BMV, Volkswagen y Daimler entre las cotizadas, a las que se suma Continental, proveedor de neumáticos. La industria, que acumula problemas en su cadena de suministros, se ve afectada por la guerra por la falta de componentes, por ejemplo, arneses de cableado que se producían en su mayoría en Ucrania. Los problemas en la cadena de suministros también afectan a otras compañías industriales como Siemens.

Riesgo de "fuerte recesión" para la economía alemana

Los lazos que Alemania ha forjado con Rusia en los últimos año han hecho al país extremadamente dependiente del suministro ruso. Como resultado, "en caso de un embargo inmediato del suministro de petróleo y gas de Rusia a la Unión Europea, la economía alemana caería en una fuerte recesión", según advierten los institutos IFO de Munich, DIW de Berlín, IfW de Kiel, IWH de Halle y RWI de Essen. En concreto, prevén un impacto adverso estimado de unos 220.000 millones de euros este año y el próximo, el equivalente a la pérdida de 6,5 puntos de PIB.

Actualmente el mayor riesgo es el aumento de la incertidumbre sobre el suministro de materias primas, que ha alimentado la tendencia alcista de los precios que ya estaba en marcha antes de la invasión rusa de Ucrania. El último dato de inflación, correspondiente al mes de marzo, escaló hasta el 7,3%, máximo en el país en las últimas cuatro décadas.

Los institutos alemanes no son los únicos que han advertido sobre los riesgos que enfrenta Alemania por su dependencia rusa. Paul Gruenwald, economista jefe de S&P Global, afirmó en la cadena CNBC que el 'shock' financiero estaba "a la vista" si se producía una "ruptura comercial", es decir, amplió el término más allá del sector energético. Las importaciones de Alemania desde Rusia aumentaron considerablemente el año pasado, un 54,2% en tasa interanual, mientras que el ritmo de crecimiento de las exportaciones fue mucho menor (15,4%), según la Oficina Federal de Estadística de Alemania.

Los vínculos económicos con Rusia y el riesgo a las consecuencias económicas de las sanciones moderan la respuesta de Alemania a los ataques del Kremlin. De hecho, este martes Ucrania rechazó la visita al país de Frank-Walter Steinmeier, presidente alemán, mientras que sus homólogos de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia sí viajaron hasta Kiev. Steinmeier había mostrado su disposición a reunirse con Volodimir Zelenski, pero el mandatario ucraniano no se mostró dispuesto a ello. "Se me comunicó que mi presencia no era deseada en el país", tuvo que admitir Steinmeier ante los medios alemanes.

Desde Ucrania señalan que Zelenski "está esperando" que Scholz tome "decisiones prácticas inmediatas, incluyendo también la entrega de armamento". Pese a que las responsabilidades ejecutivas corresponden actualmente al Scholz, Steinmeier fue ministro de la Cancillería bajo el socialdemócrata Gerhard Schröder (1998-2005), quien meses antes de dejar el cargo firmó el acuerdo para la construcción del primer gasoducto con Rusia, el Nord Stream 1.