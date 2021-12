Un 'regalo' de 155 millones: Santander UK duplicó pagas navideñas por error

Decenas de miles de personas en Reino Unido se despertaron en Navidad con un ingreso extraordinario con el que no contaban por parte de sus empresas. Santander UK, la filial británica del banco español, duplicó por error las pagas navideñas realizadas desde 2.000 cuentas corporativas.

La entidad que preside Ana Botín acabó enviando 130 millones de libras (155 millones de euros) a 75.000 cuentas bancarias particulares de la propia entidad y de otras firmas financieras, lo que convierte en el asunto en un accidente que afecta la mayor parte del sistema bancario británico.

El banco recalcó que ninguno de sus clientes corporativos se quedará sin su dinero y asumirá, en todo caso, las pérdidas que el asunto pudiera ocasionar. Estos pagos duplicados comenzaron a subsanarse de manera inmediata si tanto la cuenta de origen como la receptora eran del Santander.

Sin embargo, muchos de los pagos duplicaron eran transferencias a cuentas de otras entidades como Barclays, HSBC, NatWest, Co-operative Bank y Virgin Money, según la prensa británica, lo hace más difícil su recuperación.

"Lamentamos que, debido a un problema técnico, algunos pagos de nuestros clientes corporativos se hayan duplicado incorrectamente en las cuentas de los destinatarios", explica el grupo en un comunicado.

"Ninguno de nuestros clientes se quedó en ningún momento sin el dinero por este motivo, trabajaremos duro con muchos bancos en todo el Reino Unido para recuperar las transacciones duplicadas en los próximos días", añade la entidad financiera.

El mal precedente de Citi para Santander

En teoría, Santander UK puede recuperar el dinero de forma inmediata dentro del propio grupo y cuenta con mecanismos para solicitar a otras entidades financieras esas devoluciones.

Sin embargo, diarios como 'The Times', que avanzó la noticia, 'The Observer', 'Daily Mail' o 'Financial Times' se han apresurado a invocar el riesgo del principio de 'Santa Rita, lo que se da no se quita' al que pueden acogerse algunos de los agraciados británicos.

De hecho, los medios locales británicos subrayan en sus noticias la preocupación por la posibilidad de que muchos clientes ya hayan gastado ingresos 'extra' o se hayan visto perjudicados por el hecho pensar que estaban en una mejor posición financiera de lo que realmente estaban .

Existe un precedente que augura un mal camino para Santander. El banco estadounidense Citibank perdió en uno de los "mayores errores de la historia bancaria" tras el envío por error de 900 millones de dólares a los acreedores de la empresa de cosméticos Revlon.

Tras este accidente financiero, alrededor de la mitad del dinero no fue reembolsado y las partes acudieron a los tribunales para dirimir quien tenía razón. En total, más de 500 millones de dólares (440 millones de euros) estaban en juego y un juzgado de EEUU dictaminó que el banco debía asumir su error y quedarse sin el dinero.