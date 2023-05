Reino Unido acusa a cinco grandes bancos de compartir datos sobre bonos en chats. 

La Autoridad de los Mercados y la Competencia de Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) ha decidido de manera provisional que Citi, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley y Royal Bank of Canada compartieron ilegalmente información confidencial sobre la negociación de los bonos soberanos del Reino Unido mientras se mantenían conversaciones en salas de chat entre 2009 y 2013.

De este modo, los intercambio de información se hacían entre un pequeño número de operadores también conocidos como 'traders', y tenían lugar en salas de chat individuales que ofrecía Bloomberg. Ellos, operaban con temas bancarios relacionados con la compra-venta de bonos del Gobierno del país británico. El CMA ha recalcado que en ellos se discutían los detalles sobre precios y otros aspectos de sus estrategias, por tanto el flujo de esa información confidencial estaba en continuo movimiento en los chats.

Asimismo, la Autoridad ha considerado que en el momento de intercambiar de manera ilegal informaciones sensibles para la competencia en lugar de competir plenamente, los bancos presuntamente involucrados, asegura que podrían haber negado todos los beneficios que se les ofrecía de la competencia a aquellos con los que negociaban.

Deutsche Bank se salva de la multa

La investigación de la CMA está en curso y si el regulador llegase a una conclusión final de que dos o más de los bancos participaron en actividades anticompetitivas, publicará una decisión de infracción y podría imponer multas. En este sentido, la CMA ha destacado que fue Deutsche Bank el que alertó sobre su participación, mientras que Citi solicitó clemencia durante la investigación.

"Ambos bancos han admitido su participación en actividades anticompetitivas", ha informado la Autoridad, añadiendo que, siempre que continúen cooperando y cumplan con las condiciones de clemencia, Deutsche Bank no será multado y se rebajará cualquier multa que reciba Citi, que ha celebrado también un acuerdo de conciliación con la CMA por el que recibirá un descuento adicional a cualquier multa impuesta.

La investigación ya está puesta en marcha

No obstante, la Autoridad ha precisado que tres de los cinco bancos que figuran en esa "lista negra", HSBC, Morgan Stanley y Royal Bank of Canada no han admitido ninguna irregularidad, subrayando que, en esta etapa, no se debe suponer que alguno de los bancos haya infringido la ley.

"Después de la crisis financiera global, cinco bancos globales violaron la ley de competencia al participar en una serie de intercambios en línea uno a uno de información sensible para la competencia sobre precios y otros aspectos de sus estrategias comerciales en bonos del Reino Unido", ha señalado Michael Grenfell, director ejecutivo de Cumplimiento de la CMA. "Estas supuestas actividades son muy graves y justifican la investigación detallada que hemos emprendido", ha añadido.