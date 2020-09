Renta 4 aleja la burbuja tecnológica: el crecimiento 'tech' está infravalorado

Renta 4 ha presentado su nuevo compartimento del fondo Renta 4 Megatendencias basado en tecnología y registrado a mediados de este año. La gestora del banco de inversión se aleja de la visión de que haya una burbuja tecnológica, sobre todo en Estados Unidos, y destacan incluso que las valoraciones no solo están 'caras' sino 'infravaloradas'. "No se tiene en cuenta su gran crecimiento, sostenido en el tiempo y con muchas palancas aún por tocar, lo que hace la oportunidad sea enorme", según ha señalado Luis Golderos, cogestor del fondo junto a Celso Otero.

Las valoraciones tampoco son desorbitadas ya que, según defienden los gestores, la tecnología irá a más en las próximas décadas y se implantará en distintos segmentos de todo tipo de empresas, por lo que se generará un crecimiento sostenido de largo plazo. "Si pensamos en pagos electrónicos la mitad todavía no se hacen de manera electrónica y son en efectivo", según defienden ambos.

Los expertos de la gestora destacan el buen momento de la tecnología. Una de las grandes 'palancas' a la hora de invertir es el crecimiento a largo plazo de los flujos de caja, que es la principal variable que define los retornos. Además, el recorrido todavía es enorme e irá a más ya que "la economía de internet solo representa el 5-10% de la economía total", según señala Luis. El ejemplo de la evolución de los flujos de caja se aprecia en la buena marcha de compañías tradicionales como Coca-Cola. "La tecnología tiene unas características únicas difíciles de encontrar en otros sectores puesto que la creación de sus mercados es infinito, tienen gran escalabilidad y una evolución a monopolios naturales con altas rentabilidades en su negocio".

Este partido "ha arrancado y estamos en el minuto cinco", por lo que aún queda mucho tiempo. Desde la gestora destacan que no es un problema que el S&P 500 tenga un 50% de tecnología ya que "de aquí a varios años, el 100% será tecnología y también salud, sobre todo relacionada con un componente mucho más tecnológico". Las 'FAAMGs' registran ventas superiores a los 150.000 millones de dólares, con un crecimiento de ventas del 15%, flujos de caja de un 25% y 80.000 millones de dólares.

La ventaja de este fondo frente a otros radica, según sus propios gestores, en que no son solo un producto que invierte en tecnología sino que "utiliza la tecnología para invertir". Es por ello que Celso Otero aporta la parte cuantativa y Luis Golderos un ángulo mucho más fundamental, de conocimiento más profundo del sector. Esta filosofía, que sigue un proceso 'cuantamental', se está empezando a aplicar, cada vez más, en EEUU y otras regiones. Por ello, invierten en compañías con capacidad para tener un crecimiento de escala masivo, a gran velocidad durante muchos años y con gran rentabilidad, en definitiva, "un crecimiento de calidad" con un equipo gestor de calidad y alineado con el accionista, que se produce generalmente con el CEO fundador.

Por tanto, el fondo es 100% tecnológico y las FAAMGs juegan un papel importante ya que junto a las chinas Tencent y Alibaba suponen el 40% de la cartera. Por países, la hegemonía es de Estados Unidos (55%), seguida de China (20%) y el sudeste asiático y Latinoamérica (15%), siendo el peso de Europa de solo un 10%.

El aluvión de OPVs en Wall Street de tecnológicas y biotecnológicas no supondrá un problema. No obstante, hay sectores que sí 'preocupan' a los gestores ya que "las valoraciones están por encima de los fundamentales". Por ejemplo, señalan que en el caso de Snowflake "hemos visto que las valoraciones son difíciles de justificar" y defienden que "se ha creado una demanda muy elevada por ciertas temáticas (coches eléctricos, partes de la nube y digitalización) con una oferta muy limitada porque hay pocas compañías y el desequilibrio es evidente". De hecho, y a juicio de Celso, "modulamos la cartera y nos gustaría participar más pero en compañías de software y coche eléctrico no porque hay pocas".