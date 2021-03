Renta 4 recomienda tener parte de bolsa incluso para los 'ultra-conservadores'

La inversión sufrió un antes y un después en 2020 con la crisis del coronavirus. Tras el ‘shock’ inicial de los mercados, la renta variable volvió a resurgir con altas rentabilidades frente a los bajos tipos de la renta fija. Sin embargo, esta "supremacía" de la renta variable no es nueva, sino que se ha alzado como "activo ganador" a medio y largo plazo. Los gestores de Renta 4 muestran confianza en su rentabilidad, pese a la volatilidad, con unos retornos del 160% en los últimos 20 años. Así, consideran adecuada la exposición en bolsa, "incluso para los perfiles más conservadores", aunque invirtiendo en empresas "de calidad" frente a otras estrategias, como el 'value'.

Miguel Jiménez, gestor de los fondos mixtos Nexus y Pegasus, afirma que en lugar de pasar de un bono con una rentabilidad del 0,8% a uno del 1%, siendo muy arriesgado, es mejor "renta variable, con rentabilidades del 4% en compañías muy sólidas". El cambio de vehículo inversor - asegura- "no significa cambiar de perfil de riesgo porque también hay bonos que tienen riesgo". La apuesta por esta inversión variable queda reflejada en los fondos mixtos de Renta 4, que prevén incluir o aumentar la exposición a bolsa, según ha explicado Jiménez durante el Investor's Day de Renta 4.

En la actualidad, el fondo Nexus ya está expuesto en un 25% a bolsa, una exposición que se podrá incrementar hasta "niveles del 35% o 40%", aunque sean en valores defensivos y con menor volatilidad. El fondo Pegasus, el más conservador con una exposición neutral a bolsa, contará proximamente con presencia en la renta variable. No obstante, el equilibrio de rentabilidad y riesgo no es igual en todos los valores y, por ello, destacan que "no hay que buscar lo barato, sino buscar la lógica". En ese sentido, los gestores de Renta 4 hacen hincapié en su apuesta por la inversión en empresas "de calidad" frente a otras estrategias como el 'value', más enfocada en invertir en compañías que están infravaloradas.

Esa calidad de las empresas se encuentran en diferentes factores: crecimiento sostenible, recurrencia de ingresos, fuertes barreras de entrada, una capitalización compuesta de sus beneficios, un alto retorno sobre el capital empleado, baja necesidad de endeudamiento y que el equipo que las gestione sea también de calidad. Por el contrario, los gestores de Renta 4 no recomiendan la inversión en "empresas cíclicas" y apuestan por "acentuar la calidad en la cartera". Por sectores, las características de calidad se dan ahora en la tecnología, salud, consumo y materias primas, mientras que los gestores de Renta 4 no apuestan por las 'telecos' o los bancos.

Además, las zonas geográficas destacadas son Asia, Europa y EEUU. Pese a la presencia de Europa, el comportamiento de la renta variable en España no ha sido el mismo que en el resto de mercados del continente. Javier Galán, gestor de algunos de los fondos con exposición en renta variable europea y española de Renta 4, ha destacado las diferentes crisis que ha sufrido el mercado en los últimos años, financiera, riesgo soberano y pandemia, y ha asegurado que "todo afecta a la ecomía española y se ha reflejado en los retornos de la bolsa española". Aún así, indica que los valores que más aportan son los "defensivos", como Inditex, Ferrovial o Cellnex, mientras que entre los que menos aportaron en los últimos meses destaca Meliá, de la que se deshicieron en su cartera porque "destruye caja todos los días".

Alibaba o L'oreal, entre las firmas que cumplen las condiciones

A nivel global, las empresas que cumplen los requisitos de calidad que busca Renta 4 son varias. Alibaba es una de ellas y ha sido incorporada recientemente a sus fondos mixtos más conservadores. "Va a estar mucho tiempo", ha destacado Jiménez porque "cumple muchos 'tics' que nos gustan: empresa china, sector 'ecommerce' y de la nube, con una posición competitiva y con un excelente equipo gestor". Además, el gestor de fondos mixtos ha destacado la "oportunidad de compra" que representa en estos momentos. Los títulos de la compañía han caído en los últimos meses tras la tensión de Alibaba y su fundador Jack Ma con el Gobierno chino.

Otra de las empresas destacadas, aunque ya dentro de los fondos variables, es L'oreal. Galán destaca su crecimiento en los últimos 10 años, con un crecimiento del beneficio neto a doble dígito. "En 2009 cuando compramos la compañía estaba a 25 veces PER (ratio precio-beneficio), pero realmente estábamos comprando a 10 veces PER", explica. Una evolución similar a la de Amazon, donde "el tiempo corre a su favor por su crecimiento". El gigante del comercio electrónico ha multiplicado sus ventas y reducido de forma sustancial sus ratios, con lo que su PER en el momento de compra también se ha ajustado con los años.

En contra de este crecimiento de calidad, Galán ha destacado que "lo primero que se debe evitar es el 'value trap'", poniendo a Orange como ejemplo, aunque "casi todo el sector de telecomunicaciones europeo es parecido". En este caso, señala que es "el beneficio el que ha jugado una mala pasada, ha caído un 60% en los últimos 10 años". Así, la cartera de Renta 4 apuesta en un 70% por "empresas de calidad" y el resto son empresas que "el mercado por esta infravalorando y que no están reconociendo el valor de esas compañías".