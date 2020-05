Las petroleras con gasolineras calientan motores en bolsa ante la desescalada

Lo peor parece que ha pasado para las petroleras, a tenor de la evolución en bolsa de todas ellas en las últimas semanas. El desplome del precio del petróleo, unido al impacto de la crisis del coronavirus, provocaba que todas ellas se hundieran en bolsa y marcaran niveles no vistos en muchos años. Por ejemplo, Repsol registraba mínimos históricos, BP cotizaba en su nivel más bajo desde 1996 y Total en mínimos de 2003.

De este crash que sufrían las principales cotizadas parece que tardarán en recuperarse pero han comenzado a recorrer parte del camino para conseguirlo. Si nos fijamos en la evolución de su cotización la recuperación es en forma de 'W' y todas ellas se han calentado en bolsa ante la recuperación de las cifras del coronavirus y los planes de desescalada que se están planificando en los distintos países.

Desde el 19 de marzo el índice Stoxx Europe 600 Oil & Gas, que aglutina la cotización de las principales petroleras europeas, ha avanzado más de un 40% y evidencia esta recuperación. De esta subida, la mayoría se ha producido por parte de las petroleras con fuerte presencia en downstream (distribución y refino). Es decir, las que más han subido han sido las petroleras con gasolineras como es el caso de Repsol, Total, Eni o BP, entre otras.

La petrolera presidida por Antonio Brufau se ha disparado cerca de un 40% en menos de un mes y medio, lo que no evita que sufra un desplome del 40% durante este curso. Por su parte, Total vuela un 50% desde el 19 de marzo mientras que BP avanza alrededor de un 35% y el rebote de Eni se sitúa sobre el 30%. En dicho periodo de tiempo, el avance del Ibex 35 no alcanza el 10% mientras que el Eurostoxx 50 sube ligeramente por debajo del 20%.

Repsol optaba, hace semanas, por mantener su dividendo flexible (en plena oleada de cancelaciones) pese a la caída del precio del crudo y e abonará 0,55 euros el próximo mes de julio para así alcanzar el euro fijado en su actual plan estratégico. No obstante, suprimía la recompra de acciones del 5% del capital, que mejoraba la retribución al accionista. Además, los expertos de Banco Santander que recomiendan comprar sus títulos y le otorgan un precio objetivo de 16,1 euros destacaban que la nueva normativa IMO2020 que obligará a los barcos a utilizar un combustible más sostenible "beneficiará más a Repsol que a otras compañías del sector".

Los países ya contemplan distintos planes de desescalada. En nuestro país, el Consejo de Ministros aprobaba el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la adaptación de ka población a la nueva normalidad, con las máximas garantías de seguridad. Para ello, dicha desescalada será gradual, asimétrica y coordinada puesto que no se recuperará de golpe toda la actividad y la movilidad, sino que se hará en cuatro fases. Por su parte, Francia ha fijado que desde el 11 de mayo podrán reabrir comercios (mascarillas para empleados y limitación del aforo), pero no bares o restaurantes; los desplazamientos quedan limitados, como máximo, a 100 kilómetros y no habrá eventos culturales o deportivos de más de 5.000 personas hasta septiembre.

De hecho, una vez se supere el Covid-19 y se culmine la desescalada completamente, los grupos más grandes serán los claros vencedores. ¿El motivo? Al ser considerados servicios esenciales, muchas gasolineras sin el respaldo de un gran grupo detrás, tendrán un escenario complicado. Estas "pequeñas compañías" no han podido llevar a cabo ERTEs y su facturación se ha visto reducida de manera notable ante la caída del tráfico y, por ende, del repostaje de dichos vehículos por lo que han debido de asumir los mismos gastos o ligeramente inferiores cuando la actividad de su negocio se ha desplomado.

La caída del precio del petróleo ha impactado notablemente en las petroleras pero también hay un factor que mitiga dicho impacto puesto que las principales compañías amplían la 'mandíbula del margen' de beneficio. Es decir, hay mayor diferencia entre el precio del petroleo y el de la gasolina y son pocas las que venden la gasolina por debajo del euro cuando hace años estaba en dicha cifra y el petróleo bastante por encima de su precio de cotización actual.

Siempre que se produce el desplome del petróleo se reactiva el conocido y eterno debate del "efecto pluma y cohete" en los precios. El cohete en referencia a lo rápido que sube el precio de la gasolina con los rebotes del precio del crudo y lo lento que bajan los precios cuando se desploma el 'oro negro', como si cayera una pluma. Este debate ha recobrado de nuevo interés y es lo que permite a las compañías anotarse un mayor margen de beneficio.