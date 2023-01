La revolución de las 'acciones de lealtad' llega a la Bolsa con tres empresas listas

Uno más uno ya no serán dos. Llegan los títulos con superpoderes que cambiarán la democracia mercantil entre las sociedades cotizadas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está registrando en el arranque de 2023 la llegada de las llamadas 'Acciones de Lealtad' a los libros de registro de tres empresas que cotizan en los mercados de BME / Six.

Audax Renovables, controlada al 75% por José Elías Navarro, la energética Grenergy de David Ruiz de Andrés (53%), y Airtificial, de Lalo Azcona y Leopoldo Sánchez (45,6%), registraron del 17 al 24 de eneros sus respectivos programas que otorgarán a los fundadores y accionistas estables que lo soliciten un poder de voto mayor con los mismo derechos económicos, siempre que cumplan con el periodo mínimo de permanencia de dos años.

Las tres han registrado oficialmente ante la CNMV el nuevo régimen de acciones este mes de enero. La novedad ahora es que Airtificial ha pasado otro trámite al incluir estas acciones en el libro de registro bursátil, algo que todavía falta por producirse en Audax y Grenergy. Las tres deberán ratificar en las Juntas de este año todo el proceso administrativo.

Airtificial y Grenergy aprobaron en sus respectivas Juntas de Accionistas de junio 2021 la introducción de las acciones de lealtad en su gobernanza y en septiembre de ese año inscribieron en sus estatutos sociales esta modificación. Audax pasó por lo mismo pero 12 meses más tarde.

Azcona y Sánchez se blindarán en Airtificial

La ingeniería que controlan Lalo Azcona y Leopoldo Sánchez-Heredero da cuenta además del calendario en el que se irán convirtiendo en 'acciones de lealtad' los 320 millones de títulos, 24% del capital, que registraron en este regimen hace dos años. Es la mitad de la participación que tienen (48,6%) desde que hace cuatro semanas compraron la participación de Black Toro.

Según la documentación enviada a la CNMV, el próximo mes de julio recibirán las primeras 1.425 acciones de lealtad y en octubre de este año otros 128 millones de títulos. En noviembre 5,2 millones más. Ya en julio de 2024 se incorporarán otros 51,9 millones de acciones a ese estatus y en enero de 2025 134 millones más. No obstante, solo con las conversiones dentro de nueve meses, Azcona y Sánchez-Heredero superarán el umbral del 50% en el poder de voto en Airtificial y, por tanto, blindarán su poder.

La situación es diferente para Audax y Grenergy. Tanto el fundador de la primera (José Elías) como el de la segunda (David Ruiz de Andrés) ya controlan con holgura la mayoría del capital y no tienen prisa porque se ejecute este refuerzo accionarial previsto en la nueva normativa. Ruiz cumplirá dos años desde el primer paso dentro de apenas cinco meses.

En junio de 2022, la CNMV dio cuenta de la publicación de la nueva circular en el BOE. Las sociedades tienen que comunicar al supervisor las acciones que tengan inscritas en su libro registro especial de acciones con voto por lealtad, además de aquellas que estén pendientes de que se cumpla el periodo para obtener el derecho de voto adicional. ¿Cuándo se enterarán el resto de inversores de que los socios principales tienen ese superpoder?

Berlusconi las estrenará en la Bolsa española

Cada vez que unas acciones cumplan el periodo de lealtad establecido y, por tanto, generen nuevos derechos de voto, las empresas cotizadas deben volver a notificar el cambio en el número de derechos de voto. La CNMV incorporará a través de las respectivas páginas de participaciones significativas de cada empresa el nuevo total de derechos de voto para calcular su porcentaje de participación y la incidencia del aumento de voto de los títulos de lealtad en el cruce de algún umbral significativo.

Sin embargo, Audax, Grenergy y Airtificial no estrenarán el estatus en las bolsas españolas sino que lo hará una empresa holandesa de capital italiano y francés. Pese a que aún no cotiza en Bolsa española, el pionero de la implantación de este instrumento previsto en la legislación ha sido el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, que las activó en plena guerra con Vincent Bolloré (Vivendi) en la lucha por el control de Mediaset Spa.

La trifulca llegó a los tribunales puesto que el magnate francés intentó bloquear al italiano. Finalmente, ambos grupos llegaron a un pacto y volvieron a reactivar la fusión en torno a MediaforEurope de Mediaset España, Italia y la participación en Prosieben. Tras el anuncio de la fusión por absorción que realizó este lunes el grupo, las acciones de lealtad de Berlusconi y Bolloré cotizarán no solo en Euronext Ámsterdam y Milán, sino que lo harán también en el mercado español de BME/Six.