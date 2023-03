El riesgo de la banca europea sigue bajo presión pese al rescate de Credit Suisse. 

El miedo a un colapso financiero como el de 2008 sigue pensando sobre el mercado. Aunque parece que las principales bolsas mundiales arrancan la primavera con cierto alivio después de los acontecimientos de los últimos diez días, los inversores apuestan por la cautela en aras de evitar dar pasos en falso. Prueba de ello es que los CDS (Credits Default Swaps) de la deuda sénior en euros a cinco años se desinflan, pero no regresan a niveles de hace dos semanas e, incluso en algunos casos suben.

Esta ratio, que mide el riesgo de impago, se ha disparado en la mayoría de grandes bancos europeos y estadounidenses desde el pasado 9 de marzo y, ahora que parece que las aguas vuelven a su cauce, el ritmo de bajada no es el deseado. La excepción viene de la mano de UBS, cuyos CDS, lejos de remitir han seguido subiendo en los últimos dos días hasta los 224,58 puntos este martes. Aunque no es una franja crítica como sí ocurría con su nueva adquisición (Credit Suisse) la semana pasada, lejos de frenar su repunte, ha escalado en 50 puntos desde el pasado viernes, cuando se filtró públicamente que estaba en conversaciones para absorber a su rival.

Sin embargo, esta operación ha provocado el efecto contrario en la firma adquirida. Los CDS de Credit Suisse experimentaron un brusco descenso en la jornada de ayer, siguiendo la estela iniciada el pasado viernes, cuando comenzaron a abandonar los 1.000 puntos. Así, con datos al cierre de Wall Street del martes, se desplomaron casi 800 enteros en una muestra de la pelota de riesgo ahora está en su propietario, que debe hacer frente a la remodelación del área de banca de inversión para alinearla con la de UBS, con un perfil de menor riesgo.

Estos bruscos comportamientos les hacen marcar distancia con respecto a otros grandes bancos del Viejo Continente, donde si bien los CDS caen, aún no han vuelto a la registrada cuando se produjo el 'crash' bursátil por la caída de SVB Financial. Es por ejemplo el caso de Unicredit. Los CDS de la firma italiana se redujeron este martes y se colocan en el entorno de los 111 puntos, mientras que a principios de mes no rebasaban el umbral de los 100. Se desmarca así de Intesa Sanpaolo, que se sitúa en los 89 puntos, recuperando el nivel del pasado 9 de marzo.

Bajo la lupa de los inversores

Sin tener en cuenta la banca helvética, ninguno de los pesos pesados registra una marca preocupante, aunque se mantengan por encima de las contabilizadas hace unos días. En esta línea, en Société Générale se reducen entre el lunes y el martes hasta los 88 puntos, cuando hace dos semanas apenas llegaban a los 50, dando muestras de que la sensación de alerta no se ha revertido por completo. Algo similar sucede en BNP Paribas (69 puntos), HSBC (88 puntos), Deutsche Bank (142 puntos), Commerzbank (90 puntos) o Banco Santander (80 puntos). En Barclays, por su parte, también baja de la barrera de los 100 y toca los 95 puntos.

En todos ellos se repite el mismo patrón: una bajada a lenta velocidad. No obstante, en los siete bancos esta magnitud se queda por debajo de la registrada en octubre del año ejercicio, cuando marcaron máximos anuales. Del resto de entidades relevantes como ING, Lloyds o DNB Bank, que también parece que están fuera de peligro, destacan los tímidos retrocesos después de los días turbulentos con oscilaciones a la baja poco significativas.