Rovi cae en bolsa tras retirar Moderna un lote de su vacuna contra la Covid-19

Las acciones de Laboratorios Rovi son este lunes las más bajistas del Ibex 35 después de que este viernes Moderna retirara un lote de su vacuna contra la Covid-19 fabricado en las instalaciones de la compañía española. En concreto, el precio de los títulos de Rovi cae algo más del 3,3%, hasta los 67,55 euros. En lo que llevamos de abril se mantiene en positivo, aunque en el acumulado del año pierde un 8,5%.

La retirada del lote, según explicaron Rovi y Moderna en un comunicado este viernes, se debe a que se ha encontrado un cuerpo extraño en un vial del lote fabricado en las instalaciones españolas. No obstante, el vial afectado estaba perforado y no fue administrado. Rovi y Moderna fueron notificadas de esta incidencia a través de una reclamación sobre el producto procedente de un centro de vacunación de Málaga, España. El vial fue devuelto para su evaluación e investigación.

Este lote, que constaba de 764.900 dosis, fue distribuido en Noruega, Polonia, Portugal, España y Suecia del 13 al 14 de enero de 2022. Sin embargo, "Moderna no cree que esto suponga un riesgo para otros viales del lote ni que esto afecte al significativo perfil beneficio/riesgo de la vacuna", destaca el comunicado conjunto. Hasta la fecha se han administrado más de 900 millones de dosis de la vacuna de Moderna contra la Covid-19 en todo el mundo.

Pedro Echeguren, analista de Bankinter, afirma que es una "noticia negativa, aunque no es la primera vez que sucede un incidente de este tipo. En la ocasión anterior (agosto 2021), la cotización cayo nada más conocerse la noticia pero se recuperó en los días posteriores".

El laboratorio español sufrió en verano una crisis por la investigación de dos muertes en Japón tras detectarse impurezas en algunas dosis, lo que provocó un desplome en su cotización. Moderna concluyó que las partículas detectadas eran restos de acero inoxidable, aunque no se encontró vinculación con las causas de las muertes investigadas. Rovi recuperó lo perdido en bolsa por esta causa y en diciembre marcó máximos históricos.