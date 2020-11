S&P Global idea la mayor operación del año: 44.000 millones por IHS Markit

El gigante estadounidense de la información financiera y el análisis S&P Global está más cerca de dar un golpe sobre la mesa a través de la que sería la mayor operación de este 2020 tan particular. La compañía con sede en Manhattan, Nueva York, está cerca de cerrar un acuerdo para hacerse con IHS Markit por unos 44.000 millones de dólares (36.747,81 de euros), en una adquisición que reuniría a dos de los mayores proveedores de datos y crearía un poderoso competidor para firmas como Bloomberg y Refinitiv.

Este movimiento supondría un paso más en el proceso de consolidación entre grandes proveedores de datos, después de los que protagonizaron el propietario de la Bolsa de Nueva York, Intercontinental Exchanges -que adquirió a la proveedora estadounidense de datos hipotecarios Ellie Mae por 11.000 millones de dólares- y el de la Bolsa de Londres para adquirir Refinitiv por 27.000 dólares hace un año.

IHS Markit, es un proveedor de información estadounidense-británico con sede en Londres que surgió 2016 con la fusión de IHS Inc. y Markit Ltd., y que es conocido por publicar las encuestas de gerentes de compras o PMIs de los sectores manufacturero y de servicios. La operación ha sido avanzada este mismo lunes por el diario The Wall Street Journal, que asegura que podría hacerse oficial en las próximas horas. La firma se había convertido en obketo de deseo del sector, por lo que no se descartan ofertas competidoras.

Un acuerdo entre S&P Global, que tiene un valor de mercado de unos 82.000 millones de dólares, e IHS Markit, con una capitalización de mercado que ronda los 37.000 millones de dólares, sería el más grande de cuantos han tenido lugar este año. Los expertos aseguran que IHS Markit, impulsaría las ofertas de datos y análisis de S&P Global.

S&P Global, la compañía que controla la agencia de calificación Standard & Poor's, ya habría estado explorando opciones para reforzar su negocio de datos desde que compró SNL Financial por 2.200 millones de dólares en 2015. La industria del análisis de datos ha ido ganando protagonismo a medida que las empresas se unen para tratar de plantar cara a gigantes como la compañía homónima de Michael Bloomberg. Es una industria que cada vez tiene más importancia en todo el mundo, por lo que no es de destacar que una operación de este tipo pueda encontrarse con alguna traba regulatoria.