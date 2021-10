Sabadell rechazó una oferta de compra de 1.180 millones por su filial británica

Banco Sabadell ha confirmado que su consejo de administración ha recibido una oferta de compra por su filial británica TSB por parte de la entidad Co-operative Bank, como adelantó 'SkyNews' el sábado, aunque ha rechazado la propuesta, según Reuters que cita un comunicado de la entidad que preside César González-Bueno. "Esta no es una transacción que deseamos explorar en este momento como hemos expresado públicamente anteriormente".

El Co-operative Bank, con sede en Manchester, es un banco minorista y comercial del Reino Unido con foco en la banca ética y sostenible. La firma también ha confirmado este lunes la propuesta. El importe de la oferta se situaba en los 1.000 millones de libras (1.180 millones de euros). Una fusión entre los dos bancos habría creado uno de los bancos minoristas más grandes del Reino Unido, con millones de clientes, cientos de sucursales y una gama de servicios desde hipotecas hasta tarjetas de crédito.

La adquisición de TSB por 1.700 millones de libras por parte de Sabadell en 2015 se convirtió en una operación problemática en 2018 cuando los fallos de tecnología hicieron que los costes de integración se dispararan. El grupo español había estado planeando vender TSB y contrató a Goldman Sachs para ayudar con el proceso, pero su consejero delegado, González-Bueno, congeló la venta nada más acceder al cargo.

Nick Prettejohn, nuevo presidente de TSB

TSB, la filial británica de Banco Sabadell, anunció el jueves el nombramiento de Nick Prettejohn como nuevo presidente, en sustitución de Richard Meddings. Según ha informado la entidad, Prettejohn se unirá a TSB como consejero no ejecutivo el 1 de noviembre y asumirá el cargo de presidente más adelante. Prettejohn es consejero no ejecutivo de Lloyds Banking Group y presidente de su filial Scottish Widows Group, del grupo editorial Reach plc y de Prisoners Abroad.

Anteriormente, fue consejero ejecutivo de Lloyd's of London y de Prudential UK y Europa y fue presidente de Brit Insurance. También fue consejero no ejecutivo de la Autoridad de Regulación Prudencial y de Legal & General Group y presidente del panel de servicios financieros y del grupo de trabajo de asesoramiento financiero de la Financial Conduct Authority (FCA).

La consejera no ejecutiva independiente de TSB, Lynne Peacock, ha destacado que el nuevo presidente de TSB aporta una importante experiencia en la dirección de consejos, el desarrollo de equipos y la gestión de partes interesadas, con "un sólido historial en el desarrollo de negocios".

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado que TSB y el grupo Sabadell se beneficiarán del liderazgo de Prettejohn: "TSB está generando un impulso real y la experiencia de Nick será inestimable a medida que el grupo cumpla con la estrategia que establecimos a principios de este año".