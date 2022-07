Sabadell ve al accionista como principal víctima del nuevo impuesto a la banca

En espera de conocer la noticia. El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha evitado adoptar una posición oficial sobre el futuro impuesto temporal a la banca que anunció el presidente del Gobierno a la espera, básicamente, de conocer en qué consiste y cuál es su cuantía. "No puedo decir nada porque desconocemos el hecho imponible pero esperamos que sea neutral, que no afecte más a unos que a otros. Como todavía no lo conocemos, no sabemos cómo vamos a reaccionar", aseguró el banquero, en referencia al posible inicio de un proceso de reclamación.

En cualquier caso, lo que sí tiene claro el primer ejecutivo del Sabadell es que los principales afectados serán quienes tienen acciones de la entidad. "Los afectados por este nuevo impuestos son pequeños ahorradores, principalmente accionistas, la carga fiscal en la banca ya es elevada. Los accionistas de los bancos han sufrido más que en otros sectores", explicó en la rueda de prensa posterior a los resultados semestrales de la entidad.

En este sentido, González-Bueno reveló que la mitad de la propiedad y la mitad de las acciones de Banco Sabadell están en manos de 224.000 accionistas particulares con una inversión mediana de 1.950 euros cada uno. También recordó que el banco pagó más de 800 millones de euros en tasas e impuestos solo en 2021.

"Estos 800 millones incluyen el Impuestos de Sociedades (30%), el IVA soportado (no deducible) y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados sobre préstamos hipotecarios, así como tasas destinadas a la protección de depositantes", defendió. Banco Sabadell registró un semestre mejor de lo previsto por los analistas tras ganar 393 millones de euros hasta junio, lo que supone un 78,6% más interanual.

Pese a la recuperación bursátil registrada desde sus mínimos, González-Bueno recordó que todavía cotizan por debajo de lo que deberían. "Nuestro ROTE (ratio de rentabilidad) es inferior al coste del capital y eso explica que el banco cotice por debajo del valor en libros, es decir, que lo invertido en el banco en términos nominales está por debajo de lo que vale en bolsa. Eso se explica por la rentabilidad negativa, que esperamos mejorar", dijo.

Según su visión, el Ibex bancario ha caído un 50% en los últimos cinco años mientras que el general lo ha hecho en un 25%, mientras que los índices sectoriales del Ibex de energía y de construcción se han revalorizado un 20% y un 30%, respectivamente. "Es decir, este peor comportamiento bursátil de la banca se debe fundamentalmente a un entorno de tipos extraordinariamente negativo para favorecer el buen funcionamiento de la economía y que ahora se encuentra en vías de normalización", argumentó.

Sobre otras cuestiones más relacionadas con el negocio típico bancario, el director financiero del Sabadell, Leopoldo Alvear, descartó que haya una burbuja inmobiliaria en España a pesar del rápido crecimiento del negocio de las hipotecas. ¿Hay riesgo de un escenario como hace quince años? En opinión de Alvar, no: "La situación es muy distinta que cuando se produjo la burbuja, el apalancamiento del 57% es inferior al 59% del promedio de la UE o el 83% que cuando estalló al burbuja. Además, el desempleo está evolucionando mejor de lo esperado. Desde el punto de vista de la demanda o del precio, no estamos viendo un indicador que nos haga ver una burbuja".