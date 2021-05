El 'hedge fund' que se forró con Popular sale escaldado de su 'corto' al Sabadell

Pocos financieros tienen el rango suficiente como para encarnar a alguno de los personajes de la serie 'Billions', que trata sobre el día a día de un 'hedge fund' y sus inversiones de máximo riesgo. Robert Pohly podría ser uno de ellos. De hecho, la productora Showtime le eligió como una de las 'celebrities' de Wall Street invitadas al estreno de la serie en 2016 para arropar al carismático Bobby Axelrod (Damian Lewis). Formado en las salas de máquinas de la antigua SAC Capital, con Steve Cohen, y Tiger Global (Julian Robertson), Pohly fundó hace una década su propia firma, Samlyn Capital, uno de los fondos de este tipo más activos en la bolsa española.

Samlyn hizo fortuna y fama en 2017 con la caída a los infiernos de Banco Popular. Fue uno de los 'hedge funds' que más dinero hizo con sus posiciones cortas sobre la entidad, donde llegó a tener el 1,8% del capital antes de su espiral bajista que acabó en resolución y venta al Santander. Con más de 7.000 millones de euros en activos, el ‘hedge fund’ de Nueva York comenzó a construir el 12 de octubre de 2020 un llamativo corto sobre Banco Sabadell, que por entonces vivía sus horas más bajas en bolsa. La cotización de la entidad que preside Josep Oliu cotizaba por debajo de los 0,3 euros.

La apuesta contra el banco catalán fue creciendo y a finales de octubre había duplicado su posición hasta el 1%. Solo un mes más tarde ya había reunido el 1,8% del capital del banco en corto, aunque para entonces su inversión bajista se topó con dos hitos clave para el Sabadell: la ruptura de la fusión en marcha con BBVA y el relevo de la cúpula directiva. La cotización vivió un punto de inflexión desde entonces pese a los esfuerzos de Samlyn, que volvió a reforzar sus cortos en enero y febrero hasta alcanzar un máximo del 2,3% del capital del banco, según los registros de la CNMV.

Finalmente, el ‘hedge fund’ neoyorquino se vio atrapado en la espiral alcista en bolsa del Sabadell, que se ha disparado más del 100% desde que este inversor bajista se instaló en el capital. A esa espectacular subida ha contribuido el propio Samlyn, que ha ido recomprando la posición y rebajando su corto desde mediados de marzo. Con fecha 4 de mayo, el fondo ha declarado a la CNMV que solo posee el 1,72% del capital del banco, que está valorado en cerca de 60 millones de euros con la cotización en 0,6 euros.

Las pérdidas para la firma de Robert Pohly son masivas, aunque su cuantía variará en función del grado de apalancamiento de su posición corta. Samlyn, de momento, puede estar perdiendo ya más de lo invertido en octubre y todavía no ha cerrado la sangría. Las posiciones a la baja, a diferencia de las alcistas, pueden no tener límite si la cotización no deja de subir. El caso Gamestop ejemplifica a la perfección esta situación. El hedge fund Melvin Capital llegó a perder más de 5.000 millones de dólares en la cadena de tiendas de videojuegos. Tuvo que ser rescatado, finalmente, por Citadel (Kenneth Griffith) y Point72, el actual fondo de Steven Cohen, alma mater del extinguido SAC Capital y, según dicen, uno de los grandes inspiradores del personaje Axelrod en la serie 'Billions'.

El propio Robert Pohly sabe a lo que se enfrenta si se reproducen este tipo de operaciones ruinosas como la que está llevando a cabo en el Sabadell. En 2017, en una charla coloquio en la Universidad de Yale, de la que fue alumno, Pohly resumía su pasión por su profesión y el riesgo: “El negocio de los 'hedg funds' es maravilloso. Tiene grandes márgenes, pero también es un negocio increíblemente endeble. En 12 meses, podrías desaparecer. No me importa quién seas, vas a tener una mala racha. Así que tendrás que entender lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo". ¿Será el Sabadell parte de una de esas peores rachas a las que se refiere el dueño de Samlyn?