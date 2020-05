Sandra Ortega y Rafael del Pino, cautos: elevan liquidez tras el crash del mercado

Los mercados se enfrentan a un escenario de elevada incertidumbre. El coronavirus provocaba el crash más rápido en los principales índices y el miedo todavía está instaurando en los parqués, puesto que solo han recuperado una pequeña parte del castigo. Ante esta radiografía, los gestores abogan por dos escenarios: lanzarse a comprar ante el fuerte desplome al estar muchas acciones 'baratas' o mostrarse cautos por si lo peor no ha pasado o la volatilidad ha llegado para quedarse.

Las sicavs de Sandra Ortega y Rafael del Pino han optado por lo segundo y se han desmarcado de la mayoría, que han decidido poner a trabajar la (poca) liquidez que tenían. Soandres de Activos, la sociedad de la hija de Amancio Ortega, ha multiplicado por tres su liquidez desde el 7,38% hasta el 20,72% del patrimonio, mientras que los dos vehículos del presidente de Ferrovial han hecho lo mismo: Allocation desde el 3,02% hasta el 16,01% y Chart Inversiones hasta el 15,78% frente al 4,03% con el que cerraba 2019.

Este aumento de liquidez se produce tras un primer trimestre de año en el que no han eludido el crash del mercado. Allocation ha caído un 11% mientras que Soandres ha sido una de las que mejor se ha comportado al retroceder solo un 6,64%, aunque aún no está recogido todo el impacto del mercado puesto que dicha evolución es hasta el 31 de marzo. No obstante, la cautela es clara y la hija de Amancio Ortega ha decidido, además de reducir exposición a bolsa, buscar más 'refugio' en uno de los activos de referencia como es el oro. El metal precioso superaba los 1.700 dólares por primera vez desde finales de 2012.

La sicav de Sandra Ortega ha aumentado su exposición al Physical Gold ETF del 4,06% al 5,3% del patrimonio, ha elevado peso en renta fija y ha vendido algunas de las participaciones que tenía en fondos. De hecho, los gestores de la sicav destacaban que "dado el elevado grado de incertidumbre provocado por el Covid-19, por el momento se seguirá optando por una estrategia conservadora, vigilando de cerca cuándo y en qué medida la economía mundial es capaz de empezar recuperarse".

Por su parte, la sicav de Rafael del Pino acusa el desplome de algunos activos españoles aunque con baja exposición, como es el caso de Banco Santander, que cotiza en mínimos de 1996 y ha perdido los 2 euros por acción, o el Cobas Internacional. El propio Francisco García Paramés reconocía del primer trimestre que ha sido "uno de los más duros que he vivido como inversor".

Este aumento de liquidez conlleva que han tenido que asumir pérdidas durante el crash de los mercados en alguna de las posiciones vendidas. Otros gestores confían en que los números rojos se reduzcan en los próximos meses y, por ello, no solo han mantenido posiciones sino que han comprado más títulos. Destaca el caso de Alicia Koplowitz, que antes del colapso era la que mayor liquidez tenía dentro de las mayores sicavs (19,46%) y que ha aprovechado la oportunidad que le ha brindado el mercado para comprar más 'barato'. "Entendemos que si bien las caídas a medio plazo pueden suponer una oportunidad a largo plazo, a corto plazo la visibilidad en cuanto a las repercusiones de la epidemia sobre el crecimiento económico y los beneficios empresariales aún es baja, por lo que seguiremos gestionando el nivel de riesgo de la cartera de forma táctica", según señalan los gestores en su información pública periódica.

Los gestores de las sicavs de los March también han puesto a trabajar su liquidez. Torrenova de Inversiones es la mayor firma de España, con gran diferencia respecto a la segunda, y parece tener claro por dónde pasa parte de la recuperación: Amazon y Paypal. Las dos tecnológicas, a las que habrá sacado rédito puesto que cotizan en máximos históricos, son algunas de las firmas en las que hn irrumpido pero también confían en el 'olfato' inversor de Warren Buffett puesto que han comprado acciones de Berkshire Hathaway. De hecho, el 'Oráculo de Omaha' no ve grandes oportunidades de inversión y ha incrementado su caja hasta los 137.000 millones de dólares tras vender todas las participaciones en aerolíneas.

Los expertos de la firma de Leopoldo del Pino, Swift Inversiones, se desmarcan del comportamiento de sus homólogos en la sicav del presidente de Ferrovial. Rebajan del 11,16% al 7,63% su liquidez y aumentan el peso en renta variable hasta el 48,89% frente al 32,02%, puesto que creen que la pandemia "estará controlada en las próximas 6 a 8 semanas y que las medidas de estímulo económico aprobadas por los principales gobiernos y bancos centrales permitirán una recuperación de la economía mundial a partir de la segunda mitad de año". Por tanto, consideran que es buen momento para incrementar posiciones de riesgo y "aunque es probable que la volatilidad continúe elevada algunas semanas más, consideramos que, con una perspectiva de 3 o 6 meses, los niveles actuales del mercado son suficientemente atractivos".

Las sicavs han sufrido caídas durante el primer trimestre pero siempre hay alguna excepción: Smart Social Sicav. La firma, surgida a través de la red social, eludía los números rojos y subía un 18,77% en el primer trimestre. Ello obedece a su apuesta bajista frente a los principales índices, órdago que todavía mantienen puesto que "los principales índices de renta variable siguen muy inestables y creemos que aún tienen mucho recorrido las caídas. La situación nos hace seguir manteniendo nuestra posición en cartera claramente bajista con un muy alto potencial de rentabilidad", según señala Antoni Fernández, su gestor. Durante los últimos días de marzo volvió a entrar paulatinamente en posiciones cortas del Nasdaq, hasta alcanzar el 19% de la cartera.