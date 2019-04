"O batimos al Ibex 35 o nuestro partícipe haría bien en sacar su dinero del fondo"

Pocos gestores de fondos de inversión consiguen batir, casi de manera sistemática, a su índice de referencia. Uno de los más rentables de la bolsa española es el Santalucía Espabolsa, que está considerado fondo 'cinco estrellas' por Morningstar (máxima calificación) y que obtiene una rentabilidad anualizada del 8,66% en la última década.

Beltrán Palazuelo Barroso, gestor de renta variable de Santalucía, ha concedido una entrevista a La Información en la que analiza la industria de fondos de inversión, la filosofía del Santalucía Espabolsa y defiende la labor de los gestores activos. De hecho, ve el auge de la gestión pasiva como una gran oportunidad para descubrir valor en compañías de mediana y pequeña capitalización.

P. El Santalucía Espabolsa es el fondo de bolsa española más rentable a cinco y diez años... ¿Cuál es la receta del éxito?

R. La receta del éxito es humildad, tener una casa como Santalucía que nos apoya y nos deja trabajar a largo plazo que yo creo que es muy importante. Los clientes quieren rentabilidades a corto plazo y muchas veces la forma de conseguirlas es pensando en el largo plazo. La receta es que cuando incorporamos un valor en cartera, pedimos a la empresa que crezca, no queremos entrar en sectores que se van muriendo poco a poco, pedimos un crecimiento mínimo del 2% o 3%, visibilidad en su negocio... Luego está el ROCE (Rentabilidad del Capital Empleado) que debe ser más alto que el coste del capital, que es sencillo encontrarlo pero lo difícil es que sea sostenible en el tiempo y que significa que entramos en una empresa con claras ventajas competitivas.

Las ideas de inversión las generamos de mil maneras. De ir por la calle y ver ese coche qué es, qué marca, quién hace las ruedas... ese edificio de quién es... trabajamos con brokers especializados, hablamos con competidores para intercambiar ideas, leemos mucha prensa y de ahí vendría la generación de ideas. En el tema cualitativo tenemos que comprender la industria y ser capaz de entender el modelo de negocio, mejor o igual que el consejero delegado o el director financiero de una empresa. No solo hablas con la empresa que compras sino también con sus competidores y con todas las compañías de la cadena de valor. Además, en términos cuantitativos, hay que modelar por lo menos diez o quince años hacia atrás para ver como se comporta una empresa a lo largo de todos los ciclos económicos para tener una visibilidad que, obviamente, el futuro nadie lo sabe pero sí que tratamos de adivinar el futuro para saber cómo se comportará la cuenta de resultados.

Por último, viendo las rentabilidades históricas que ha cosechado el fondo aspiramos a tener doble dígito de rentabilidad, un 10% mínimo, si a 10 ó 15 años no somos capaces de sacar un 10% es que el mundo va muy mal o que algo estamos haciendo mal y todo ello se construye gracias a una empresa que crezca, que tenga visibilidad, buen retorno sobre el capital empleado, que esté en una industria atractiva y que lo siga siendo el en el futuro.

Con todo ello, encuentras empresas caras y nuestro trabajo es ser pacientes para poderlas comprar a un precio adecuado y dar a nuestros partícipes, como es el casa. Santalucía invierte una parte y se juega el dinero con nosotros ya que aquí todos vamos en la misma línea, una visión de largo plazo. Lo que nos diferencia de otras gestoras es tener esa visión. Si lo quieres hacer bien a un año, a tres o a cinco solo lo harás si piensas a diez años o compras una empresa diciendo yo me quedo aquí diez años y no me muevo porque todo esto lo tenemos atado y los resultados salen un año, sale otro... obviamente habrá años que no salgan pero te da la tranquilidad de conseguir los resultados.

¿Dónde están las mayores oportunidades si tuviéramos que apostar por algún sector o alguna compañía?

Somos inversores de largo plazo. No vamos sector por sector sino empresa por empresa. Las mejores oportunidades de revalorización serían las compañías en las que tenemos mayor exposición. Por ejemplo, antes de Semana Santa estuve en Argentina reunido con representantes de Prosegur Cash en Argentina, Brasil y todo el área de Latinoamérica revisando nuestra tesis de inversión ya que es una de nuestras mayores posiciones y en la que tenemos bastante comodidad ya que en los próximos tres o cinco años va a dar una rentabilidad del 60% o cercana. No hacemos apuestas sectoriales. Donde más peso tengamos es porque tenemos mucha confianza en que lo hará bien. No estamos para hacer amigos sino para dar rentabilidad a nuestros partícipes.

Santander, BBVA, Bankia... Tienen en el fondo acciones de casi todos los bancos. ¿Es buen momento para invertir en el sector pese a que la ansiada subida de tipos del BCE se ha retrasado?

Nosotros invertimos a largo plazo y como está posicionada la cartera nada tiene que ver con el Ibex. En referencia al sector bancario, el peso en el sector bancario frente a otras apuestas refleja que no estamos muy convencidos. El BBVA y Santander porque cubren su coste del capital, porque tienen franquicias fuera de España donde no están afectados por los bajos tipos y por eso las tenemos.

Son apuestas reducidas y sí que tenemos un 2% o 2,5% de la cartera es porque pensamos que cubrirán nuestra rentabilidad objetivo, obviamente tenemos menos confianza que en otros valores ya que sino tendríamos mayor peso pero el sector bancario en el mundo desarrollado lo vemos como maduro y la gente habla de la subida de tipos de interés pero eso tampoco va a solucionar nada a largo plazo. Si ves el margen de interés ahora mismo entre lo que ellos prestan y se financian tienen un buen margen de intereses. Más tiene que ver con el mercado de crédito ya que los balances bancarios domésticos están deprimidos porque tiene toda la pinta de que el crédito en los próximos años no va a crecer y, de hecho, ves la cartera de ahora con respecto a la de 2008 y tienen mucho menos.

La gente demanda menos crédito. El sector bancario no nos gusta en términos de visibilidad ya que los balances son apalancados y si entramos en una crisis grande sufrirán más que otras empresas, como por ejemplo Talgo, que tiene más de 130 millones en caja neta positiva, eso es indestructible.

¿Cuáles han sido los principales cambios que han realizado durante este primer trimestre de año?

Los tres cambios más importantes en el largo plazo son Merlin Properties, Galp y Befesa.

En Merlin Properties comenzamos a construir la posición a finales de febrero del año pasado. Excelente equipo gestor, creemos que conocemos muy bien sus activos y debido a las caídas de la bolsa, con todos pensando que entrabamos en recesión, nosotros tenemos una valoración de activos muy conservadora, 14,85 euros por acción, y vemos que la acción se empieza a deprimir y deprimir y deprimir y hacemos mucho trabajo sobre esos activos, están muy bien tasados y el mercado físico todo el mundo quiere los activos, todo el mundo quiere las oficinas, logístico... pero en bolsa cotiza casi con un 30% de descuento. En nuestra visión de largo plazo a 2021 ó 2022 vemos estos activos, siendo muy conservadores, y que valgan 16 euros por acción. Además, cuenta con flujo de caja estable, lo que da visibilidad, por lo que podemos conseguir rentabilidades anuales del 13% o 14%. Esta es una de nuestras apuestas nuevas y con decisión que todo parece indicar que estaremos un par de años.

Hemos aumentado en Galp, una petrolera portuguesa en la que teníamos exposición pero que hemos aumentado ya que viendo las dinámicas de oferta y demanda del petróleo. Pensábamos para que se invirtiese de nuevo el petróleo debía estar en 70 dólares, para que las empresas petroleras pudiesen sacar un retorno sobre capital empleado que cubriese su coste sobre capital y veíamos que eso no iba ocurriendo. No obstante, ha llegado el momento en el que el petróleo se ha puesto en 70 dólares. Creemos que Galp vale 20 euros a dos o tres años y durante las caídas de finales de año aprovechamos para aumentar posición.

La otra compañía sería Befesa. Empresa magnífica que llevamos mucho tiempo siguiendo, hemos ido a visitar las instalaciones, hemos hablado con el equipo y las colocaciones de algunos accionistas nos han llevado a construir una posición significativa. Es una empresa que crece, tiene planes para hacer plantas de reciclaje en China y visualizamos esta empresa a largo plazo y pensamos que en diez años podría ser el doble de grande. Es muy probable que estemos en la empresa muchos años, nos gusta, el equipo gestor lleva siendo el mismo 20 años... Nosotros creemos que hay mucho valor.

Talgo es su principal posición, ¿cómo ven el valor tras la salida del fondo de capital riesgo MCH?

Lo que haga un fondo nos da igual. Cada uno tiene que hacer sus funciones, llevaba muchos años metido y había llegado el momento de desinvertir tras una inversión muy exitosa. No lo miramos como algo negativo sino muy positivo ya que hay un montón de inversores que han acudido a la colocación. Vemos Talgo como un valor magnífico, entramos fuertes cuando la gente no veía la calidad del producto y la capacidad instalada. Cuando vendes un tren lo mantienes toda la vida útil y es algo muy rentable y generador de caja. Le vemos potencial. ¿Cuánto? Pues a tres años vista no me sorprendería nada si estuviese en 8,5 euros por acción y ahora cotiza a seis euros. Puedo econtrar una empresa que pueda subir un 100% pero tiene sus riesgos pero en este caso no lo hay ya que se que pedidos tiene hasta 2022 y si entra alguno más pues bienvenido. Por tanto, esperar y listo.

En el eterno debate entre la gestión activa y la pasiva... ¿Cuál es el verdadero valor que aporta un gestor a su partícipe?

Nuestro consejero delegado que nos apoya, Gonzalo Meseguer, dijo en una entrevista reciente que si nosotros cobramos una comisión de gestión nosotros tenemos que cobrar una comisión de gestión por algo. Significa tener una cartera diferente a lo que es el índice porque sino te compras un ETF y, a largo plazo, incluso con la comisión, tenemos que ser capaces de batir a nuestro índice de referencia a largo plazo. Si compras un fondo indexado que cobra un 2% con todos los gastos va a performear de un 2% para abajo y nosotros creemos que añadimos valor.

Por mencionar un poco rentabilidades, el Espabolsa en 2016 batió en 5,41 puntos al índice con comisiones, en 2017 lo hizo en 1,92 y 4,66 en 2018. Este año vamos un poco por detrás pero, sin embargo a cinco años vista, nosotros sacamos un 7,5% y el índice un 2,95%. Veo mi cartera y digo, esta cartera vale un 50% más a tres y cuatro años y yo creo que sí me gano la comisión porque invertimos a largo plazo, la compañía aseguradora invierte con nosotros, nosotros invertimos en el fondo, nuestra cartera es diferente, dedicamos muchas horas... he ido a Argentina para defender el dinero de los partícipes... si eres capaz de aportar valor y batir al índice con dividendos un 2% o un 3% a largo plazo pues yo creo que te lo ganas. Si somos capaces, creemos y estamos trabajando duro en sacar ese objetivo y por eso nuestros dos fondos de bolsa española tienen las cinco estrellas.

Si en el futuro no batiéramos al índice pues pediríamos al inversor paciencia porque ya lo hemos logrado en el pasado, nosotros invertimos a cinco años y si pasan cinco años y no somos capaces de invertir el dinero con una sobrerentabilidad sobre el Ibex pues el partícipe haría bien en sacar su dinero porque no nos ganaríamos nuestra comisión de gestión. Cuando vemos los activos de nuestros fondos ibéricos pues el accionista debería pensar en aportar más dinero porque en el futuro lo podemos hacer bien también.

Cuanta más gestión pasiva haya, más oportunidad para nosotros. Cuanto más dinero haya siguiendo al Ibex y dejando de lado empresas de mediana o pequeña capitalización mejor para nosotros porque habrá más oportunidades para la gestión activa y para sacar más rentabilidad al índice.

La industria de fondos de inversión no ha comenzado el año con buen pie y se registraron fuertes reembolsos en enero y leves suscripciones posteriormente. ¿Cuál crees que es el motivo visto el buen arranque de año?

El motivo es que parecía que el mundo entraba en recesión, con meses difíciles, pero habría que hacerlo al revés. Cuando la bolsa cae es cuando surgen las oportunidades. Por desgracia, el ahorrador sabrá mucho de lo que sabe pero de invertir por eso nos paga a nosotros para que le gestionemos su dinero.

Ninguna lectura, el inversor va siempre por detrás y ojalá hubiese metido dinero en noviembre o diciembre y mira la rentabilidad que hubiera tenido, estaría contentísimo. Nosotros si que pusimos a trabajar la liquidez y mejoramos la calidad de la cartera a largo plazo. La bolsa bajó y la gente sacó el dinero y solo mete cuando sube. Nosotros actualmente estamos invertidos en un 94% que responde a que tenemos confianza en la cartera y nos guardamos una pequeña liquidez para alguna oportunidad ya que sabemos identificar y encontrar buenas oportunidades.