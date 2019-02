Santander, BBVA, CaixaBank... ¿Qué tres riesgos esconden los bancos en bolsa?

Los inversores recordarán al inicio de este curso el del año pasado. El optimismo imperaba en las primeras semanas y los índices vivían números verdes que dieron paso a fuertes caídas. Esta situación es prácticamente similar en el caso de los bancos, que han visto como se desvanecían las subidas en bolsa hasta entrar algunos en terreno negativo: Sabadell cae cerca de un 6%, CaixaBank casi un 3,5% y Bankinter más de un 1%. No obstante, los dos grandes (Santander y BBVA) se desmarcan del resto de sus 'rivales'.

El prometedor arranque de año ha sufrido un giro de 180 grados y uno de los principales motivos han sido los resultados del cuarto trimestre, que han sido un catalizador negativo para la mayoría de entidades, a excepción de BBVA. Todo ello, en un escenario en el que los expertos destacan que las valoraciones son atractivas al cotizar por debajo de su valor en libros y ofrecer, por tanto, un fuerte descuento. No obstante, solo hay uno que cotice por encima del valor de sus activos: Bankinter.

El escenario parece de cara para un resurgir que no llega para los bancos españoles en bolsa. Las entidades cuentan con tres riesgos que frenan cualquier empuje al alza en bolsa. El primero, señalado anteriormente, "es el debilitamiento del impulso de los beneficios, que se une a la presión regulatoria sostenida y los riesgos por litigios todavía abiertos", según señala el equipo de inversión de Banco Santander en su informe 'Vida después de los ingresos del cuarto trimestre'.

La generación de capital de los bancos no ha sido especialmente fuerte y, si le sumamos los riesgos por litigios, las perspectivas no son nada halagüeñas. No obstante, el sector se aferra a un resultado positivo de la vista oral del juicio sobre el índice de referencia hipotecario (IRPH), que comienza el 25 de febrero, que eliminaría una presión significativa del sector.

Los expertos también habían puesto algo alto el listón para los bancos. De hecho, los expertos de la entidad presidida por Ana Botín destacaban que "las perspectivas de los equipos gestores han sido moderadamente positivas, pero es poco probable que animen revisiones al alza de las estimaciones de beneficios del consenso".

El consenso de mercado, a pesar de este escenario adverso para las entidades, solo recomienda vender dos acciones: Bankia y Bankinter. La mayoría cuenta con un consejo de 'mantener' pero hay un banco que destaca por encima de todos, Santander, que cuenta con el cartel de 'comprar'. La entidad presidida por Ana Botín elude los números rojos en este arranque de año (avanza alrededor de un 5,5%) y podría subir aún más al otorgarle un precio objetivo de 5,19 euros, cerca de un 30% por encima de su cotización.

José Ramón Iturriaga, gestor del Okavango Delta de Abante, destacaba que "los bancos han publicado unos resultados muy meritorios, sobre todo si tenemos en cuenta el entorno de tipos de interés en el que han trabajado. Sin dudas sobre la situación de sus balances y con la certeza de que antes o después el BCE terminará regresando a la normalidad monetaria, a las valoraciones actuales, los bancos son probablemente el sector de la bolsa española con mayor valor".

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) también ha pegado un 'tirón de orejas' a la banca al advertir del riesgo reputacional al que se enfrenta el sector. Todo ello, a raíz del escándalo de las presuntas escuchas telefónicas a políticos y dirigentes empresariales que realizó el excomisario Villarejo a instancias de BBVA en 2004 y 2005. ¿El objetivo? Frenar el asalto de la constructora Sacyr al capital de la entidad financiera.