Santander da alas a BBVA: revisa al alza su previsión "por primera vez en 5 años" 

El equipo de análisis de Banco Santander ha pasado revista al sector ante la temporada de resultados de los bancos y ha dado sus previsiones para este curso y el próximo, no tanto por sus resultados del cuarto trimestre, que se conocerán durante estas semanas. Bankinter abría el telón y lo hacía sorprendiendo positivamente al ganar 551 millones, un 4,6% más que en 2018, gracias a la integración de EVO Banco y a los crecimientos de todas las líneas de negocio. No obstante, los expertos del banco presidido por Ana Botín han puesto el listón más bajo para las entidades al rebajar sus previsiones de beneficios... a excepción de BBVA.

El banco presidido por Carlos Torres, que es el gran 'rival' de la entidad cántabra, ha salido muy bien parado del examen. De hecho, y cito literal, "por fin revisamos al alza nuestras estimaciones de beneficio. Hemos elevado en un 6% nuestras estimaciones para 2020 y 2021. No podemos recordar cuándo elevamos las estimaciones para BBVA por última vez, pero es probable que hayan pasado al menos cinco años desde entonces". Entre los motivos esgrimidos destacan una visión más positiva de Garanti, que mejora su perfil de riesgo, y estimaciones estables para las demás divisiones.

Con este escenario más positivo para este curso y el que viene, parece lógico que Santander revise al alza su precio objetivo y así lo ha hecho. El equipo de Santander Corporate & Investment Banking ha mantenido su recomendación de 'comprar' pero le ha incrementado su precio objetivo desde los 6,67 hasta los 7,10 euros, cerca de un 6,5%. Por tanto, le asignaría en bolsa un potencial a doce meses ligeramente superior al 51%.

El resto de bancos analizados (Caixabank, Bankinter, Sabadell, Bankia y Liberbank) no han corrido la misma suerte. La mayoría de rebajas de la entidad cántabra se han limitado a un dígito entre medio y bajo, a excepción de Bankia, debido a provisiones más altas. Las perspectivas no son favorables ya que no habrá expansión de los beneficios (solo un 2% en 2019-2021) y habrá cierta erosión de la rentabilidad. Además, por si fuera poco, los expertos del banco recalcan que no se han desvanecido sus recelos sobre la situación macro, que en caso de debilitarse en mayor medida, "podría provocar una mayor contracción del volumen, intensificación sobre la presión competitiva sobre los 'spreads' de los activos e incremento del coste del riesgo en la medida que la calidad de los activos se deteriore".

Con este escenario, la evolución en bolsa de los bancos podría continuar siendo negativa en este 2020. Los expertos de Banco Santander no han lanzado balones fuera y han sido críticos con el sector. "En este escenario no cabe tener grandes expectativas con respecto al comportamiento bursátil de los bancos españoles. A pesar de que el subsector se comportó un 14% peor que el índice de bancos europeos en 2019, la apreciación bursátil desde los mínimos posteriores a agosto dejó las valoraciones donde merecen: en un nivel coherente con débiles perspectivas de rentabilidad".

Entre los favoritos de Santander, y pese a que no hay catalizadores positivos disponibles de inmediato en el sector, destacan junto a BBVA otras dos entidades: Caixabank y Liberbank. La entidad presidida por Jordi Gual "es el valor que más nos gusta", según el análisis realizado a la banca, debido a que cotiza con un "descuento excesivo del riesgo asociado al IRPH y por su mejora de la tendencia de los ingresos por comisiones". Por su parte, la apuesta por Liberbank sería "la mejor vía para apostar por una posible consolidación en España".

Esta visión negativa de Banco Santander choca con el posicionamiento de los gestores de fondos 'value', que consideran que los bancos cotizan bastante por debajo de su valor real. No obstante, toman posiciones esperando una revalorización y no con carácter de permanencia o largo plazo como suelen acostumbrar. Por ejemplo; la gestora de Francisco García Paramés, Cobas, tiene posiciones en Caixabank, Bankia y Unicaja; Bestinver en Bankinter, Caixabank, Sabadell, Bankia, Santander y Unicaja; o el Mutuafondo en Bankinter, Bankia, Santander y Unicaja.