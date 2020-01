Santander y Bestinver prevén fusiones de bancos: Liberbank, el objeto de deseo

Los rumores acerca de fusiones en la banca han 'revivido' en los últimos días. El proceso de consolidación, algo que está (siempre) en boca de la mayoría de analistas y expertos, ha cobrado fuerza y volverá a acaparar la atención en el presente curso. La formación del nuevo Gobierno de España ha revivido el eterno debate acerca de qué pasará con Bankia, aunque la posibilidad de que se convierte en una entidad pública parece alejarse ya que no se encuentra contemplada esta posibilidad en el programa de Gobierno. De hecho, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri aparece en las quinielas aunque hay otro mayor objeto de deseo: Liberbank.

Banco Santander ha sido el primero en alimentar los rumores acerca de una consolidación. La entidad presidida por Ana Botín no es que haya mostrado interés en participar en dichos movimientos sino que sus analistas han realizado un análisis de Liberbank que es toda una declaración de intenciones al titularse 'lo suficientemente barato como para apostar por la consolidación' y al creer que la entidad "sería un claro objetivo en potenciales transacciones corporativas".

El equipo de 'Corporate & Investment Banking' del Santander ha señalado que "consideramos probable que se produzcan transacciones corporativas y vemos a Liberbank como un objetivo claro de adquisición". ¿El motivo? La rentabilidad del capital invertido (ROIC) sería superior al 30% para un potencial comprador de nuestro país. Además, van un paso más allá y destacan que "no descartaríamos la reanudación de las conversaciones de fusión entre Unicaja y Liberbank". De hecho, en este caso otorgan una creación de valor superior al 40% para la entidad combinada.

Este análisis de Banco Santander se produce después de que Bestinver tuviera un encuentro con periodistas para analizar el cuarto trimestre de 2019 y sus perspectivas de cara a este curso. El evento sirvió para que la gestora propiedad de Acciona comunicara que había incrementado su exposición en Sabadell y uno de sus analistas, Ricardo Cañete, destacaba que el proceso de consolidación del sector "llegará más pronto que tarde". De hecho, la gestora tiene un papel destacado en el sector ya que ostenta títulos de casi todas las entidades españolas en el Bestinver Bolsa, su fondo de renta variable ibérica, con posiciones en Santander, Caixabank, Bankia, Bankinter, Unicaja y la mencionada Sabadell.

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, también hacía mención esta semana a las posibles fusiones en el sector y que verían como positivas, como ponía de manifiesto el último informe de estabilidad del BCE sobre el grado de sobrecapacidad del sector en Europa y sus potenciales implicaciones."El exceso de capacidad puede llevar a operar por debajo de márgenes ante la muy elevada competencia, lo que imposibilitaría realizar inversiones necesarias para el futuro de la entidad y su adaptación a las nuevas tecnologías y nuevos operadores, como por ejemplo en sistemas, creando una especie de 'bancos zombis' que arrastran aún más hacia abajo la rentabilidad del sector".

El estudio concluía con la necesidad de afrontar fusiones y mostraba una "clara preferencia por las fusiones paneuropeas frente a las nacionales". La subgobernadora destacaba que el papel del Banco de España como supervisor, que pasa por "no decidir qué fusiones son deseables y cuáles no, sino valorar en qué medida un proceso de fusión crea una entidad más solvente y con un modelo de negocio más sólido". No obstante, dejaba la puerta abierta a movimientos corporativos ya que "el mapa de fusiones nacionales puede no estar todavía cerrado, particularmente cuando la reducción de costes de estructura es una de las pocas 'palancas' para mejorar la cuenta de resultados", como recalcaba en el desayuno informativo 'La Unión Bancaria Europea', que organizaba el Club Diálogos para la Democracia.

Barclays también seguía la estela de Banco Santander y Bestinver. La firma de inversión británica destacaba, en su revisión sobre los bancos españoles, que podría haber movimientos. De hecho, señala hacia Bankia ya que "debería explorar sus oportunidades estratégicas, entre las que están una fusión, y que permitirían maximizar el valor para los accionistas", entre los que está el Estado, que ostenta una participación del