Santander apura el reloj de 2021 con la opa a su filial en EEUU tras 8 prórrogas

Ocho prórrogas lleva ya la oferta de compra de Banco Santander sobre las acciones que no controla en su filial estadounidense Santander Consumer Holdings, pero el tiempo se agota sin que consiga avanzar en su objetivo de excluirla de bolsa. El banco que preside Ana Botín lanzó una opa en agosto sobre el 20% del capital del banco a razón de 41,5 dólares por acción, aunque desde entonces cotiza por encima en espera de una mejora de la oferta.

Santander valoró la filial en unos 12.700 millones de dólares (11.275 millones de euros) pero todavía no se ha planteado una mejora en el precio de la oferta, ni en los términos de la misma. La recompra del porcentaje que no controla le obligará a realizar un desembolso máximo de 2.540 millones de dólares (2.255 millones de euros), equivalente por ejemplo a la operación que está desplegando BBVA en Turquía sobre el Garanti.

Sin embargo, el cierre de la operación se está demorando más de lo previsto a la espera de que el comité de supervisión bancaria de la Reserva Federal (Fed) apruebe la opa, según explican desde la entidad. Santander planteó en agosto la recompra del 20% de las acciones que no controla en su filial en EEUU, pero llegó el primer vencimiento de la operación (19 de octubre) y la entidad tuvo que solicitar la primera extensión del plazo.

Después llegó una segunda, una tercera y así hasta ocho ampliaciones del plazo "semana a semana" con la intención de cerrar antes de que termine 2021 su oferta. La nueva ventana temporal se cierra este jueves 16 de diciembre sin que haya novedades en el frente regulatorio. Donde sí las está habiendo es el accionariado de la filial. Santander se está enfrentando a accionistas minoritarios cada vez más poderosos y con mayor colmillo.

Los anuncios de prórroga de la opa incorporan una mención a un paquete 13,4 millones de acciones ordinarias de Santander Consumer, algo más del 3,6% del capital, que permanecen a la venta en mercado sin ser liquidados de forma válida, aunque se recomprarán con el resto de las acciones cuando se apruebe la opa. Fuentes próximas a la entidad señalan que se trata de un tema burocrático y esperan que el visto bueno de los reguladores llegue con prontitud, de ahí los tiempos semanales que se están manejando.

Elliott, un hueso duro de roer

La operación de Santander se ha encontrado casi desde el principio con la dura oposición de varios inversores que consideran que no se está pagando lo suficiente. Como publicó 'La Información', el despacho Andrews & Springer fue uno de los primeros en posicionarse en defensa de los accionistas. La firma cree que el precio que el banco ofrece por el 20% que no controla de su financiera estadounidense es "inadecuado".

El precio de oferta de 41,5 dólares por acción en efectivo representaba una prima de aproximadamente el 14% sobre el precio de cierre de 36,43 dólares el 1 de julio de 2021, el día anterior al anuncio de la propuesta inicial no vinculante para adquirir acciones ordinarias que aún no poseía el banco. Sin embargo, el dinero sobre la mesa no parece ser suficiente y grandes inversores comienzan a exiger una mejora de la misma.

La batalla ha cobrado un nuevo cariz desde que aterrizó en el accionariado de Santander Consumer Holdings el 'hedge fund' activista Elliott Investment Management, cuyo 'modus operandi' allá donde invierte le convierte en un compañero de viaje incómodo. El fondo de Paul Singer compró el 4% del capital hace dos semanas tras invertir más de 500 millones de dólares. Alineados junto a ellos se encuentra Greenlight Capital otro fondo de renombre en Wall Street, que está dirigido por David Einhorn.

La presencia de Santander en EEUU ha crecido de forma notable en la última década hasta aglutinar 15.000 empleados, 5 millones de clientes y 150.000 millones de dólares en activos a diciembre de 2020. Santander US se ha hecho con un hueco como uno de los 10 principales prestamistas de automóviles, uno de los 20 principales prestamistas inmobiliarios, y tiene un negocio de gestión patrimonial en crecimiento con más de 50.000 millones de dólares en activos bajo gestión.

Tras las opas de México y Argentina

La operación en EEUU no es la única que quita el sueño al Santander en la recta final de 2021. El banco acaba de cerrar su opa por su banco en México en la que ha comprado el 4,5% del antiguo Serfin por 340 millones de euros. Así logra elevar su porcentaje del 91,6% al 96,1% del capital. La intención es excluir de bolsa tanto las acciones mexicanas en pesos como los ADS en dólares que cotizan en la Bolsa de Nueva York y replican a los anteriores. La transacción está valorando el 100% de la filial en 7.500 millones de euros. El grupo tuvo que elevar su oferta inicial de 24 a 26,5 pesos por acción.

Por último, Santander Río, filial argentina del grupo, comunicó este martes que ha mejorado el precio de la opa que lanzó sobre el 0,69% de los títulos que no controla, pasando de 32 pesos argentinos (0,27 euros) a 34 pesos (0,29 euros) por acción. La operación tiene un importe mucho menor que las anteriores y apenas supondrá un desembolso de 8,5 millones de euros al cambio actual debido a la fuerte debilidad de la divisa argentina. Al igual que el resto de operacione, Santander busca simplificar las estructura operativa del grupo con la mayor ofensiva corporativa simultánea de su historia.