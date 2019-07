Semana negra para las criptomonedas: el adiós de Libra lleva al bitcoin a los 10.000

Lo que el mercado da, el mercado lo quita. Esa frase parecen tenerla clara los inversores en criptomonedas ya que el lanzamiento de Libra, la divisa digital de Facebook, animaba (nuevamente) el precio de estos activos y era Mark Zuckerberg, su fundador, el que asestaba un duro golpe a este mercado al anunciar que la famosa red social suspendía el lanzamiento de su criptomoneda hasta solucionar las dudas regulatorias.

A la suspensión de la criptomoneda de Facebook se unían otros mensajes también negativos para la cotización del resto de divisas digitales y relacionados con la decisión de la red social. Jerome Powell, presidente de la Fed, destacaba que "Libra nos causa muchas preocupaciones" mientras que Donald Trump, principal 'azote' de los mercados, señalaba que "el valor del bitcoin se basa en el aire" no servía para calmar las aguas sino para volverlas aún más salvajes.

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, iba en la línea de Jerome Powell o incluso un paso más allá al afirmar que "Libra es un asunto de seguridad nacional". Mensajes que agudizaban los números rojos que sufría la principal criptomoneda en términos de capitalización, algo que ha reanimado el (eterno) debate acerca de la regulación y los fines del uso de este tipo de activos digitales.

Con todo este escenario no nos pillará por sorpresa que la mayor criptomoneda haya vivido unos días para olvidar y Facebook ha dejado en evidencia los grandes problemas de estos activos: "dudas regulatorias y riesgos legales", como destacaban desde la red social. Todo ello ha provocado que el precio de cotización del bitcoin haya perdido (nuevamente) las cuatro cifras durante esta semana aunque ahora cotice en la zona de los 10.350 dólares.

Las dudas sobre el resurgir del bitcoin vuelven a planear sobre el mercado. El arranque de año había sido esperanzador y su precio había pasado de los 3.900 dólares a superar, durante este mes, la cota psicológica de los 13.000 dólares. No obstante, y tras las últimas noticias, cotiza en los mencionados 10.350 dólares.

El resto de criptomonedas ha vivido un comportamiento similar. La capitalización conjunta de todas ellas se había quedado a las puertas de los 400.000 millones de dólares a finales de junio mientras que actualmente capitalizan poco más de 280.000 millones, perdiendo solo en la última semana cerca de 40.000 millones. Una cifra que sería superior al valor en bolsa de BBVA y ligeramente por debajo de Telefónica.

El momento de invertir en el bitcoin o el resto de criptomonedas parece que no es el idóneo. Javier Molina, portavoz de eToro para España, ha señalado que "el bitcoin sigue marcando la tendencia del criptomercado. Ese periodo de explosión que muchos especuladores esperan de momento no tiene pinta de ejecutarse y no hay que abrir posición alguna pues, ni tenemos momentum ni hay interés inversor a la vista". Además, tiene pocos visos de serlo ya que "la lógica indicaría no abrir posiciones largas hasta ver precios por encima de la cota de los 13.500 dólares".

Todo el escenario no es de pesimismo ya que ha habido alguna buena noticia durante esta semana negra. Los ministros de Economía de los países del G7 han informado que hay necesidad de regular las criptomonedas con el objetivo de evitar las perturbaciones al sistema financiero mundial. De hecho, señalaban que deben cumplir los más altos estándares de regulación financiera con el objetivo de evitar también el lavado de dinero o el narcotráfico.