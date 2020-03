Los bancos están desatados: lideran la subida del Ibex tras la sentencia del IRPH

Este martes el Ibex 35 ha amanecido con los bancos a la cabeza y lo hacen en una sesión que tendrá grandes dosis de volatilidad. ¿El motivo? Se ha conocido la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las hipotecas vinculadas al índice de referencia para préstamos hipotecarios (IRPH) y la reacción del mercado ha sido positiva a la noticia pese a que haya fallado a favor del consumidor al descontarse el escenario menos malo para sus intereses.

El TJUE ha señalado que serán los tribunales españoles los que deban asegurarse del carácter claro y comprensible de las cláusulas de contratos de préstamo hipotecario que establezcan la aplicación de un tipo de interés variable, por lo que pasa así la pelota a la justicia española que estudiará caso por caso en el Tribunal Supremo.

Los bancos se sitúan a la cabeza del selectivo, que avanza cerca de un 2%. Caixabank se dispara por encima del 6% y Bankia lo hace más de un 4%. Sabadell avanza más de un 3% y los dos grandes del sector, Santander y BBVA, avanzan cerca de un 3%. Bankinter se sitúa como la menos alcista al avanzar solo un 1,5%. En el Mercado Continuo, Unicaja también se sitúa entre las más alcistas al dispararse por encima del 5% y Liberbank avanza cerca de un 3,5%.

Mira también El fallo del IRPH amenaza con finiquitar hipotecas negociadas hace quince años

Solo con la subida de este martes, las entidades del Ibex 35 recuperan unos 3.000 millones de euros en términos de capitalización de mercado. La que más lo hace en términos absolutos es Santander, que contribuye con alrededor de 1.500 millones mientras que BBVA aporta alrededor de 800 millones de euros.

El Ibex 35 Banks, que aglutina la cotización de todos los que cotizan en el principal selectivo, se dispara alrededor de un 3,5%. De hecho, el índice que se publica desde mediados de 2016 rebota tras marcar mínimos históricos este lunes desde que se facilitan dichos datos.

El sector contaba con créditos referenciados al IRPH por alrededor de 16.000 millones de euros, según los resultados presentados a cierre de 2019. Banco Santander es la más expuesta ya que aúna sentencias tanto de la propia entidad como de la absorbida Popular, por lo que supera dos de cada diez sentencias (20,8%). Le seguiría Bankinter (18,2%), CaixaBank con un 9,6% y ya muy lejos BBVA (2,3%) y Banco Sabadell (2%), según datos facilitados por Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.

Por tanto, la subida de este martes maquilla, mínimamente, su mal momento. Los bancos son, otro año más, el sector más penalizado en bolsa durante este arranque de 2020. Todos los que cotizan en el Ibex 35 sufren caídas de dos dígitos en poco más de dos meses, con Bankia y Sabadell desplomándose por encima del 20%. Las perspectivas no son muy halagüeñas debido a que no se esperan subidas de tipos en el corto o medio plazo y, por ende, la rentabilidad de su negocio se ve condicionada. No obstante, las caídas han provocado que algunos fondos de inversión 'value' hayan tomado posiciones a la espera de unas subidas que, de momento, no llegan.