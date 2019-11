Siemens Gamesa se desploma en bolsa y arrastra al sector al empeorar previsiones

El mercado está aplicando un severo castigo a Siemens Gamesa tras la presentación de sus resultados. Es cierto que la multinacional con sede en Zamudio (Vizcaya) ha logrado duplicar su beneficio neto hasta los 140 millones de euros en su ejercicio fiscal 2019, pero al mismo tiempo ha empeorado sus perspectivas de cara al próximo ejercicio y anuncia, además, un programa para recortar su plantilla en 600 empleados en todo el mundo durante los próximos dos años. La eólica se hunde un 10,8% hasta 11,46 euros y se lleva por delante a sus competidoras en Europa: la danesa Vestas pierde cerca del 5% en Copenhage; mientras que los títulos de la alemana Nordex retroceden un 2,4% en Berlín.

En lo que respecta al año que viene, Siemens Gamesa prevé que sea un ejercicio "de transición", con unas venta entre 10.200 y 10.600 millones de euros y un margen en el resultado neto de explotación (ebit) entre el 5,5% y el 7%. Estas perspectivas son inferiores a las que esperaba el consenso del mercado, tal y como señalan desde Renta 4, que ponen además su precio objetivo en revisión. "La presión de precios está afectando los márgenes de la industria eólica y consecuentemente la rentabilidad de los fabricantes", apunta la compañía en su comunicado.

No será hasta después, ya de cara a 2022, cuando Siemens Gamesa, que celebrará su Capital Markets Day en el primer semestre de 2020, logre un margen ebit del 8 al 10%. En opinión de Eduardo Bolinches, analista colaborador de ActivTrades, no puede decirse que los resultados hayan sido malos, puesto que la cifra de ventas ha crecido más del 12 por ciento hasta los 10.227 millones de euros. Sin embargo, al mercado no le ha gustado nada "la caída en la cartera de pedidos y la advertencia que ha dado la empresa con el recorte de previsiones para lo que resta de 2019 y sobre todo del 2020", añade.

Estas peores estimaciones han ensombrecido unos resultados positivos en el año fiscal 2019. De entre sus cifras destaca con mucho el récord que ha logrado en su cartera de pedidos. Obtiene 25.500 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,9%, sobre todo porque la entrada de pedidos repunta un 7,4% hasta 12.700 millones. En concreto, Siemens Gamesa registró una fuerte entrada de pedidos en eólica terrestres de 9.389 megavatios (MW), un 4,8% más en 2019, con una contribución más fuerte de Estados Unidos (27%) e India (20%), seguidos por Chile y China, con un 7% cada uno.

La unidad de negocio de eólica terrestre creció a doble dígito (+10,9%), impulsada por nuevos mercados como Taiwán, donde se cerraron pedidos en firme por 1,5 gigavatios (GW). Los pedidos de Servicios, una rama que representa prácticamente la mitad de los que recibe la firma avanzan un 13,4% en hasta 2.715 millones. La compañía empeora su situación de caja, al elevar su deuda en 248 millones hasta los 863 millones de euros; si bien la deuda bruta se redujo en 1.000 millones.

Según su consejero delegado, Markus Tacke, ha asegurado que estos resultados muestran cómo la compañía se está adaptando con éxito a un sector cambiante y que su estrategia está en la senda correcta para reforzar su liderazgo en la industria y un crecimiento sostenible a largo plazo.