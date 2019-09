Simón Pérez vuelve a la carga: curso del 'método Ajram' y una nueva sociedad

Simón Pérez y Silvia Charro recuperan poco a poco su vida laboral tras el vídeo viral de las hipotecas a tipo fijo que les costaba su puesto de trabajo. La antigua empleada de la inmobiliaria de lujo Engel & Völkers creaba NeoTecalia Credit Consulting, que cuenta con ella como administradora única y que tiene al 'trader' como socio, con una participación simbólica del 1% del capital. De hecho, ambos tienen planes que harán crecer su proyecto empresarial.

Silvia Charro tiene esta consultoría financiera, centrada sobre todo en el mercado hipotecario, y que ofrece un servicio de asesoramiento enfocado a las necesidades de sus clientes pero, sobre todo, ofreciendo las mejores hipotecas. No obstante, Simón Pérez también creará otra sociedad: NeoTecalia Investment. El 'trader', tras el parón vacacional, ya se ha marcado plazos y el próximo mes comenzará con todos los trámites para estar operativos en el mes de diciembre, antes de que finalice 2019.

Simón Pérez ya tiene su 'hoja de ruta' ligada a dicha sociedad. Ha creado 'Escuadrón de Traders' y ofrecerá cursos de trading gratuitos con operaciones reales, tanto a través de vídeos en directo como en material didáctico. ¿Gratuito? Sí. "Estos cursos tienen un precio de unos 500 euros y yo lo único que haré es que esos 500 euros los metan en una cuenta real y operen con dicho dinero". En esta formación explicará el 'Método Ajram' pero con mensajes que suenan mucho menos agresivos y bastante más realistas.

Mira también La nueva vida laboral de Silvia Charro y Simón Pérez tras el viral de las hipotecas

Recientemente, Josef Ajram realizó un curso de trading en el que afirmaba que "si la bolsa fuera azar me tocaría la lotería siempre" y daba tres claves para "operar en bolsa de forma segura y bajo control", algo lejos de la realidad ya que la CNMV alerta de numerosos riesgos vinculados a la inversión en acciones, como es la "incertidumbre sobre sus rendimientos". El propio Simón Pérez señala que "no soy un gurú y no garantizo nada". De hecho, ha comenzado a abrirse hueco de nuevo en el sector y ya trabaja con una entidad (banco o aseguradora) prestando servicios de banca privada.

El proyecto de ambos, NeoTecalia Credit Consulting, también continúa con paso firme. Al negocio de hipotecas se le ha unido otra rama financiera, la de seguros, tras alcanzar un acuerdo con una de las diez mayores corredurías de seguros de nuestro país. Este acuerdo hace que si un cliente les envía un seguro, su compañía les ofrece los tres mejores seguros, que pueden mejorar al que tiene ya en vigor. Ellos buscan los clientes y la correduría en cuestión les paga un porcentaje en concepto de comisión, lo que les permitirá montar su propio equipo.

Estas nuevas áreas de negocio hacen que tanto Silvia Charro como Simón Pérez se estén formando continuamente. De hecho, hace poco renovaron su licencia EFPA y ahora trabajan para ajustarse a la normativa hipotecaria ya que actualmente simplemente son asesores y la norma, si se quiere estar regulados por el Banco de España, es que ningún comercializador puede vender hipotecas sin tener ciertos conocimientos.

NeoTecalia Credit Consulting, desde su lanzamiento, ha logrado 14 hipotecas y cuenta con 10 clientes que están negociando dicho préstamo financiero. Además, según destacan en la propia página web, el 91% de las hipotecas las han logrado antes de tres meses. De hecho, el número de entidades con las que colabora ascienden hasta 15: siete bancos y ocho aseguradoras. Incluso permite obtener créditos ICO al trabajar con cuatro entidades para este segmento.