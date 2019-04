Los sinsabores del cacao en bolsa: se hunde un 17% a las puertas de la Pascua

El cacao viene padeciendo un vía crucis bursátil en el último lustro. Hace poco más de cinco años la materia prima tocó su precio máximo en 3.390 dólares por tonelada (2.998 euros) y desde entonces todo han sido sinsabores para uno de los alimentos más consumidos del planeta. Su cotización se hunde un 29,5% desde aquel techo y solo en el último año acumula un retroceso del 17% hasta los 2.346 dólares a los que se paga actualmente la tonelada (2.128 euros). ¿A qué se debe este varapalo?

Más del 70% del cacao que se produce en el mundo tiene su origen en África Occidental y, en concreto, entre Costa de Marfil, país que genera un 43% de la producción global, y Gana, que suministra el 21%. El resto proviene sobre todo de América del Sur, con Brasil a la cabeza, y de Indonesia. La forma de presentación en la que el cacao se intercambia en los mercados es fundamentalmente el grano o haba, que es como se exporta en la mayoría de los casos de los países productores a los importadores y estos la transforman en chocolate u otros productos.

Por áreas geográficas, Europa es la principal consumidora de cacao del mundo, seguida de Estados Unidos, Canadá y Japón. Los futuros de esta materia prima cotizan en el London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) y en el New York Mercantile Exchange (NYMEX) y su negociación en bolsa genera más de tres millones de transacciones anuales que llegan a mover más de diez millones toneladas de granos de cacao por ejercicio.

En la evolución de la cotización del cacao en el mercado bursátil intervienen factores como las condiciones meteorológicas de los países productores, la demanda global, la situación económica de los importadores, pero también el comportamiento del dólar estadounidense, la divisa en la que cotiza. Juan Ignacio Crespo, asesor del fondo Multiciclos Global Renta4, atribuye la caída de precios en buena medida al exceso de oferta que, de acuerdo con sus cálculos, todavía puede dar lugar a caídas muy importantes en el precio.

La Organización Internacional del Cacao (ICCO) prevé un aumento del 3,2% en la producción de esta materia prima a lo largo de la campaña 2018-2019. De acuerdo con sus cálculos, Costa de Marfil está a punto de superar su producción récord de cacao de la campaña 2016-2017, cuando alcanzó los 2 millones de toneladas.

Y estas estimaciones son claves, puesto que la demanda sigue creciendo a un ritmo menor, lo que va a traducirse en un aumento de los inventarios en la campaña actual. "Aunque el precio de cualquier commodity se guía por tres cosas (oferta, demanda e inventarios), lo más importante no es cuánto estás produciendo este año -si es mucho, ya se descontó el año pasado, como justo ha sucedido- sino cuánto vas a producir el año que viene", apunta el economista Javier Santacruz.

El ecuador de la cosecha de cacao tiene lugar en mayo, momento en el que se produce entre el 15 y el 20% del total / Pixabay

El pasado mes de febrero arreciaron las preocupaciones por el aumento de las temperaturas a nivel global y a causa del efecto en los cultivos de los vientos de Harmattan (vientos secos del desierto) en África occidental. Todo ello ha moderado las expectativas del mercado en relación a que pueda haber sorpresas en torno a un eventual aumento de la producción, tal y como explica Nitesh Shah, director de análisis de la gestora WisdomTree.

"Actualmente estamos en el momento meteorológico de El Niño, que históricamente ha sido positivo para los precios del cacao. Sin embargo, este suceso es demasiado débil para tener impactos meteorológicos notables en África Occidental", añade. A medida que entremos en el ecuador de la cosecha, hacia el mes de mayo, esperamos menos volatilidad en los precios en comparación con lo que hemos visto en los últimos meses, explican desde WisdomTree y recuerdan que en ese periodo apenas se obtiene entre el 15 y el 20% de la producción total.