Six alcanza el 94,249% de BME a dos semanas de acabar la compra forzosa

Six continúa arañando más títulos en BME. El operador de los mercados financieros suizos ha anunciado este lunes que los accionistas de Bolsas y Mercados Españoles que han ejercitado su derecho de compra forzosa (sell-out) hasta el 21 de agosto eran titulares de 907.012 acciones, que representan un 1,08474% del capital social de BME. En consecuencia, Six ya es titular de 78.807.002 de acciones de BME, representativas del 94,249% de su capital.

El grupo suizo ha recordado que los accionistas de BME tienen hasta el próximo 5 de septiembre de 2020 (incluido) para ejercitar su derecho de compra forzosa. Todos los accionistas de BME que deseen que Six compre sus acciones al mismo precio que el de la oferta (32,98 euros por acción), en el ejercicio de su derecho de compra forzosa, podrán solicitarlo hasta dicha fecha, contactando con la entidad participante en Iberclear en la que estén depositadas sus acciones.

A día de hoy, no se han cumplido los requisitos para que Six pueda ejercitar el derecho de venta forzosa (squeeze out). En caso de que finalmente el grupo suizo no ejercitara el derecho de venta forzosa (squeeze out) como consecuencia de que, llegado el próximo 5 de septiembre de 2020, no se hubieran cumplido los requisitos para ello, Six no estará obligada a adquirir ninguna acción adicional de BME y las acciones de BME volverán a estar sujetas a las condiciones del mercado.

Tras la exitosa culminación de su opa voluntaria sobre Bolsas y Mercados Españoles (BME) el pasado 16 de junio de 2020, con un nivel de aceptación del 93,16% del capital social de BME, el grupo suizo anunció que no ejercitaría su derecho de venta forzosa, a menos que la proporción de acciones en poder de accionistas no significativos de BME (es decir, accionistas que posean menos del 3% del capital social de BME), tras el proceso de sell-out, sea inferior al 5% del capital social del operador de la bolsa española. Se trata de un requisito adicional al que se comprometió Six en su folleto de oferta.