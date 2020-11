SIX coloca 650 millones de euros en bonos al 0% para la compra de BME

SIX Group, a través de su filial SIX Finance Luxembourg S.A, ha cerrado la colocación de nuevos bonos sénior no garantizados por un importe de 650 millones de euros, con vencimiento en diciembre de 2025. Los bonos devengan intereses a una tasa del 0% anual, lo que implica una rentabilidad al vencimiento del -0,009% anual.

La sociedad suiza utilizará los fondos netos de la oferta para "amortizar parcialmente su mecanismo de financiación puente en el contexto de la adquisición de BME", el operador de los mercados de valores y sistemas financieros oficiales en España. Six lanzó una opa valorada en 3.000 millones de euros hace doce meses para hacerse con Bolsas y Mercados (BME).

La oferta, sobresuscrita 4,2 veces, atrajo un gran interés de una amplia base geográfica de inversores institucionales. La Sociedad tiene una calificación crediticia de emisor a largo plazo de 'A' por parte de la agencia S&P Global Ratings Europe Limited y los bonos asumirán, previsiblemente, una calificación de A por Standard & Poor’s.

"Los bonos cotizarán en el Mercado español de Valores de Renta Fija AIAF, lo que demuestra el fuerte compromiso de SIX con el mercado español y el apoyo al mercado español para que se convierta en uno de los principales centros de cotización europeos", señala el grupo helvético.

Credit Suisse y UBS, principales accionistas de Six Group, han actuado como coordinadores globales y bookrunners conjuntos en la oferta, mientras que Banco Santander, BBVA, CaixaBank y JPMorgan participaron también en la colocación de estos eurobonos del operador suizo.