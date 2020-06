Six deja en el aire la exclusión de bolsa de BME y la entrada de socios españoles

Ya es oficial. La Bolsa española (BME) es ahora suiza e, indirectamente, de los bancos de inversión Credit Suisse y UBS, que controlan el 31% de Six Group. Pero en el futuro, el grupo helvético prevé reformar su accionariado de 120 socios para incorporar a accionistas españoles como bancos, fondos de inversión o brókers para europeizar su accionariado. Se trata de una invitación velada a las instituciones financieras españolas para que respalden el nuevo proyecto y amplíen sus operaciones en Suiza, condición esencial para que puedan tener acciones de Six Group, según recordó el consejero delegado, Jos Dijsselhof: “Sí, es una posibilidad que está abierta, pero hay que reformar y hacer cambios antes”.

Es una de las monedas de cambio de la operación de toma de control de Bolsas y Mercados (BME), que ha contado, desde que comenzó en noviembre de 2019, con el respaldo de la élite financiera española. Bancos como Santander, BBVA, Caixabank, Kutxabank o Alantra han actuado como financiadores, avalistas o asesores de la operación de compra de Six. Grandes fortunas como la familia March, el mayor accionista de BME con el 12% del capital hasta ayer, se comprometieron a vender sus acciones al grupo suizo.

Según informaron ambas compañías, el nuevo equipo directivo del grupo ampliado Six+BME estará compuesto por un porcentaje significativo de representantes españoles y reflejará la nueva estructura de propiedad. Six propondrá dar entrada a dos consejeros españoles independientes de BME en su propio consejo, mientras que Javier Hernani Burzako pasará a formar parte del comité ejecutivo de la empresa de Zurich. A día de hoy, solo Santander, BBVA y Abanca tienen sucursal suiza, condición indespensable para formar parte del club de accionistas de Six o ser operadores de su bolsa. Ningún de los bancos emitió comentarios acerca de esta cuestión.

Cotizar o no cotizar

A la espera de ser liquidada, la oferta de compra de Six Group le ha permitido alcanzar el 93,16% del capital social de BME (77,9 millones de acciones) a 32,98 euros por acción, que supone un desembolso de 2.569 millones de euros. El grupo suizo ha dejado en el aire la continuidad en bolsa de BME después de situar su control por encima del 90% que activa las cláusulas de compra forzosa para los minoritarios pero por debajo del 95% que hubiese detonado automáticamente la exclusión bursátil.

Ahora todavía Six estudia qué hacer. Tiene tres días para poner en marcha múltiples vías con las que evitar que la empresa españolas pase al limbo de las empresas no cotizadas, un estado que convertiría al mercado español en parte del opacos sistema suizo. “No es el momento de destacar eso sino de liquidar la oferta. El apoyo de los accionistas de BME a la operación ha sido histórico muy alto en estos momentos. No estamos buscando excluir de cotización de bolsa a BME”, aseguró Javier Hernani, consejero delegado y uno de los ejecutivos que se integrará en la estructura directiva de Six.

“Por ahora no es el plan [excluir BME de bolsa]. Solo pasaría si tuviésemos más del 95%; en principio no estamos ahí, así que hablar de 'squeeze-out' no es relevante ni oportuno por el momento", apuntó Dijsselhof en la presentación ante la prensa. Sin embargo, Six admitió en el folleto de la opa que estudia cómo aumentar el free-float (acciones libres), diluirse por debajo del 90%, siempre que las condiciones de mercado lo permitan.

Desde una OPV a medio plazo a una ampliación de capital, todas las opciones están sobre la mesa. Si después de la liquidación de la oferta, el free-float fuera inferior al 15% (como así ha sucedido), "Six analizará si es viable aumentar dicho capital flotante y realizará sus mejores esfuerzos para llevar a cabo, en los dos años siguientes a la liquidación de la oferta, las operaciones pertinentes para aumentar dicho capital flotante, siempre que, en su opinión razonable, las condiciones de mercado lo permitan y que sea económicamente viable", según recoge 'Europa Press'.

BME ha quedado valorada en cerca de 2.800 millones de euros tras la opa de Six, que a su vez es una de las pocas bolsas del mundo que no cotizan. El 100% del grupo suizo vale a su vez 3.700 millones de euros, como avanzó ‘La Información’ a finales de marzo. Credit Suisse, que tiene el 14% del capital. UBS cuenta con el 17%, mientras que Raiffeisen Schweiz (5,5%), Juliuus Bäer (3,3%) y Zurcher Kantonalbank (3,3%) completan el accionariado conocido de la empresa helvética, a la que solo pueden pertenecer bancos con sucursal en Suiza.