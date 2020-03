Six Group confía en hacerse con BME en junio una vez tenga el plácet del Gobierno

Six Group, proveedor de servicios financieros que opera la Bolsa de Zúrich, principal Bolsa de Valores de Suiza, espera obtener "a finales del primer semestre" de 2020 la autorización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Gobierno español para su oferta de compra sobre BME, por la que el pasado mes de noviembre presentó una propuesta de adquisición de 2.842,92 millones de euros, según indicó este martes la firma helvética.

"Si las autoridades supervisoras españolas aprueban la oferta voluntaria sobre BME, esto resultaría en ventajas de volumen y eficiencia en los servicios tecnológicos y de valores. Ambos fortalecerían de manera sostenible su posición competitiva internacional como infraestructura del mercado financiero y darían un nuevo impulso a su estrategia de crecimiento", explica Six en un comunicado.

Mira también Un viejo socio suizo de Six Group irrumpe en BME antes de tener luz verde a la opa

El pasado mes de febrero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó en primera fase la opa de Six sobre BME, al considerar que no cabe esperar que la operación suponga una amenaza para la competencia en los mercados analizados.

Tras recibir 'luz verde' por parte de la CNMC, la OPA de Six requiere todavía la autorización del Gobierno de España, tras ser informado por la CNMV, así como por parte del regulador suizo y las comunidades autónomas que tienen competencia en las bolsas.

Por otro lado, Six Group registró en 2019 un beneficio neto de 120,5 millones de francos suizos (114 millones de euros), lo que representa una caída del 95,8% en comparación con el ejercicio precedente, cuando logró un resultado de 2.882,7 millones de francos suizos (2.724 millones de euros), gracias al impacto de las plusvalías extraordinarias anotadas por la venta de su negocio de tarjetas.

Sin tener en cuenta el impacto de atípicos, Six Group obtuvo un beneficio neto de 120,5 millones de francos suizos (114 millones de euros), un 26,9% superior al beneficio por operaciones corrientes de 2018.

Mira también Hernani se blinda en la opa de SIX sobre BME con una indemnización millonaria

"El resultado no operativo estuvo influenciado en el ejercicio 2019 por efectos contables y transacciones relacionadas con la inversión de Six en Worldline. De acuerdo con su plan estratégico, en 2018 Six transfirió su negocio de tarjetas a una alianza estratégica con Worldline y recibió a cambio una participación del 27% y el pago de 338 millones de francos suizos (319 millones de euros) en efectivo".

Por su parte, la cifra de negocio de Six Group en 2019 alcanzó los 1.129,7 millones de francos suizos (1.067 millones de euros), lo que supone una mejora del 1,2% en comparación con el ejercicio 2018, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la compañía aumentó un 4,4%, hasta 213,5 millones de francos suizos (202 millones de euros).

El gestor de la bolsa suiza propondrá en su junta general de accionistas la distribución de un dividendo de 3,90 francos suizos por acción, frente a los 4,10 francos suizos del ejercicio precedente.