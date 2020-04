Six Group invitará a los bancos españoles a que ingresen al accionariado de Bolsas

Six Group permitirá a los miembros y participantes de las infraestructuras de la Bolsa española, en su mayoría bancos e instituciones financieras, entrar a formar parte de su accionariado, en el marco de los compromisos asumidos ante las autoridades españolas en su oferta pública de adquisición del 100% del capital de BME. El folleto de la OPA, consultado por 'Europa Press', recoge que en la solicitud de autorización la suiza Six se comprometió al trato igualitario de los usuarios de infraestructuras españolas y suizas.

Esto implica que Six "tratará de que los miembros y participantes de las infraestructuras clave de BME en España tengan la misma posibilidad de participar en Six Group, de acuerdo con las limitaciones registrales actualmente aplicables a los usuarios suizos y las cláusulas del contrato entre accionistas de Six".

Los estatutos de Six recogen que el consejo de administración de la compañía suiza puede denegar la transferencia de acciones cuando considere "una causa justa", entre las que cita que el adquirente no esté admitido como operador de bolsa suizo ni autorizado a operar como banco de conformidad con la ley bancaria suiza".

Esto cambiaría con el trato igualitario, de manera que ahora los operadores de infraestructuras clave de BME podrán comprar acciones de Six sin necesidad de operar en la bolsa suiza. Entre los miembros y participantes de las bolsas de valores españolas, BME Clearing e Iberclear se encuentran las entidades de crédito españolas y empresas de servicios de inversión.

En la práctica, el compromiso asumido por Six supone que entidades como Santander, Sabadell, CaixaBank, Bankia, Bankinter, Banco Inversis, Kutxabank, Ibercaja o Renta 4 Banco, entre otras, podrán entrar en el capital de Six sin necesidad de operar en la Bolsa suiza. En el caso de BBVA, en su momento fue accionista de Six, aunque vendió su participación en 2018.

Esto no significa que Six tenga la intención de aprobar una ampliación de capital para darles cabida, como hace constar en su folleto de la OPA, sino de permitir que nuevos accionistas puedan adquirir acciones a los actuales. Respecto a la identidad de los principales accionistas de Six Group, la compañía suiza únicamente ha revelado que sus acciones están en manos de 122 instituciones financieras suizas e internacionales, ninguna de las cuales es titular de más del 18%, de forma que ningún accionista ostenta la mayoría absoluta en las juntas generales de Six.

Accionariados de las Bolsas

Dentro del accionariado de Six se encuentran UBS AG (17,31% del capital social), Credit Suisse AG (14,67%), Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (5,5%), Zürcher Kantonalbank (3,32%), Bank Julius Bär & Co. AG (3,19%) y "otros accionistas minoritarios" que suman un 52,87% adicional de títulos, mientras que el 3,11% del capital es autocartera.

Por su parte, los principales accionistas significativos de BME son Corporación Financiera Alba (12,06%), BlackRock (3,83%), Emmanuel Boussard (1,01%), Norges Bank (2,28%), Simon Davies (2,28%), Michael Tiedemann (3,48%), Anthony A. Yoseloff (1,52%), Farallon Capital Europe (1,04%), Kite Lake Capital Management (2,06%), KL Special Opportunities Master Fund (1,3%), Lyxor Newcits (1,75%) y Syquant Capital (1,03%).

Cuando BME anunció su salida a Bolsa en 2006, sus principales accionistas eran Santander, con más del 13,2% del capital social, BBVA (10,4%) y el Banco de España (9,78%). Todos fueron reduciendo progresivamente su participación hasta perder la condición de accionistas significativos o desprenderse de la totalidad de sus títulos.