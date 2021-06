SIX integrará las bolsas española y suiza bajo una misma plataforma tecnológica

SIX Group quiere integrar las bolsas española y suiza bajo una misma plataforma tecnológica. El grupo que lanzó el año pasado una opa valorada en 3.000 millones de euros para hacerse con Bolsas y Mercados (BME) está pendiente de la autorización del regulador para poder llevar a cabo sus planes. "Tras la exitosa adquisición de Bolsas y Mercados Españoles (BME) en 2020 y, sujeto a la aprobación regulatoria, SIX migrará la plataforma de negociación actual de BME a una versión de su plataforma existente, estableciendo así la futura configuración tecnológica de la plataforma de negociación para ambas compañías", apunta la firma suiza en un comunicado que ha hecho público a través de su página web.

SIX asegura estar comprometida con los mercados locales de España y Suiza y apunta que está trabajando para mejorar continuamente ambos mercados en beneficio de todos los grupos de interés. "El mercado español seguirá alojado en Madrid y el mercado suizo seguirá alojado en Zúrich. Se mantendrá la supervisión regulatoria local de ambos mercados, en cumplimiento de los compromisos asumidos por SIX en línea con la normativa española y la OPA de BME", añade en el texto.

De acuerdo con la información que ha publicado la compañía capitaneada por Jos Dijsselhof, la tecnología sobre la que se basará la futura plataforma integrada, está considerada entre las mejores de Europa por su excelente latencia y capacidad. "Cuenta con uno de los motores de emparejamiento más rápidos de la industria al tiempo que garantiza un nivel máximo de resistencia operativa", según apunta la compañía.

En un primer paso, los servicios de negociación y relacionados con la negociación de instrumentos de renta variable y renta fija se armonizarán en la plataforma de negociación de SIX. Lo mismo sucederá con la difusión de datos de mercado para ambos. No estarán incluidos en el proceso de armonización de la plataforma de negociación los instrumentos derivados.

La migración está prevista entre 2022 y 2023

Como siguiente paso, SIX consultará con los participantes del mercado español para refinar aún más el alcance del proyecto, lo que conducirá a un plan específico. SIX mantendrá informada en todo momento a la CNMV del proceso de integración y, en su caso, solicitará las autorizaciones pertinentes para la migración completa a la plataforma de negociación de SIX.

"Se prevé que la migración de instrumentos de renta variable y renta fija se produzca entre el cuarto trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2023 y sentará las bases para que el mercado español y suizo se establezca en una de las plataformas líderes en Europa, altamente adaptada para rendimiento y capacidad, y funcionalidades de vanguardia para el mercado", apuntan desde la compañía helvética.

Thomas Zeeb, Global Head Exchanges y miembro del Comité Ejecutivo de SIX considera que "es un paso importante en la integración de BME en SIX". Ha incidido en que los equipos de España y Suiza están trabajando en estrecha colaboración en el mejor enfoque para esta transición y están evaluando cómo apoyar las actividades de la manera más eficaz y garantizar la conversión de miembros. "Esta migración garantiza que el mercado se beneficie de una plataforma comercial mejorada, capacidades ampliadas, nuevas funcionalidades, así como sistemas y tecnología simplificados y mejorados ", zanjaba en el comunicado hecho público este viernes.