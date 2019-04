"Habrá sorpresa: no es igual que el fondo cobre el 1,5% a saber que supone 1.500€"

La gestión pasiva está de moda. Indexa Capital fue uno de los primeros roboadvisor o gestor automatizado de nuestro país. Bajo su plataforma online se puede invertir de forma sencilla, diversificada y automatizada en fondos indexados, algo que les ha permitido contar con 174 millones de euros en activos bajo gestión gracias a sus más de 7.500 clientes. La Información ha entrevistado a Unai Ansejo Barra, co-consejero delegado y fundador de la compañía junto a François Derbaix y Ramón Blanco.

Las próximas semanas serán claves para la industria de fondos de inversión. Las gestoras estarán obligadas, debido a la nueva normativa, a remitir cartas a sus partícipes con las comisiones que les han cobrado, tanto en términos porcentuales como en absolutos, por lo que "habrá sorpresas ya que no es lo mismo que te digan que el fondo de inversión cobra un 1,5% a que te digan que teniendo 100.000 euros has pagado 1.500 euros". Este y otros temas los aborda el experto de Indexa Capital a lo largo de esta entrevista.

Como gestor automático que invierte en productos de terceros... ¿Cuál es el valor añadido que dais a vuestros clientes?

Seleccionamos aquellos fondos que son mejores para los clientes, hacemos ese trabajo por ellos de buscar los mejores fondos indexados. Analizamos el tamaño, los costes que tienen, el índice en el que invierten, hay muchas sutilezas.... Hay mucho conocimiento a la hora de construir las carteras... Agrupamos el patrimonio de los clientes para acceder a las clases más baratas para ellos. Por ejemplo, en Vanguard las clases que tenemos tienen un mínimo de inversión que es de cinco millones pero en Indexa desde 1.000 euros tienes accesos a estos fondos. Además, hacemos reajustes automáticos en función del perfil para que se mantengan los porcentajes en acciones y en bonos... Estos tres valores que le damos a los clientes es por los que cobramos nuestra comisión de gestión discrecional, que es baja, y de media, es un 0,26%.

¿Qué es lo más sorprendente que habéis descubierto al analizar los datos de vuestros partícipes?

El mito más claro es que los gestores automatizados son para gente joven y millenial, algo que está en la mente de todo el mundo, y eso no es cierto. Tenemos una curva de edad de clientes que es la curva población. Los que más tenemos es entre 35 y 45 años. Tenemos niños que les dan de alta sus padres y personas ya jubiladas. Si es cierto que entre 45 y 55 años se agrupa el mayor patrimonio.

El perfil es, sobre todo, gente que es capaz de llegar y ver el valor de pagar pocas comisiones por la gestión. Tenemos ingenieros, directivos, funcionarios, personal de banca... pero está sobrerepresentada la categoría de ingenieros.

¿Por qué en España la gestión pasiva tiene tan poco peso comparado con Europa o Estados Unidos?

Hay que distinguir entre la penetración en el cliente profesional y el cliente final. En profesional fíjate que yo creo, no tengo datos, que la penetración es similar a la que hay en Europa. Es más intuición ya que muchos de los grandes fondos de los bancos o ETFs son fondos indexados. En cliente final está claro que es menos representada y es por el tipo de distribución, muy bancarizada, y ninguna entidad te ofrecerá nunca un fondo indexado sino, tal vez, un fondo de fondos que tenga algún producto de este tipo.

la frase "En inversor profesional creo que la penetración de la gestión pasiva en España es similar a Europa"

En el resto de Europa tienen mucho tirón los ETFs y en España no son traspasables para personas físicas, por lo que frena el crecimiento de estos productos al no gozar de las ventajas fiscales que sí tienen en otros países.

En Estados Unidos hay una moda de fondos indexados con comisiones cero, ¿dónde está el negocio para la gestión pasiva?

Tú pones un fondo a cero y tienes otros que no lo están por lo que hay un producto reclamo, incluso hay gestoras que hasta pagan al cliente. De todos modos, hay que ver si el fondo presta acciones y se embolsa algo de dinero la gestora. Es un producto reclamo similar al que ofrecen los bancos con las hipotecas, con algunas sin margen para vincular al cliente con otros productos.

¿Mifid II servirá para mejorar la información a los partícipes en fondos?

En breve lo sabremos ya que saldrán las notificaciones específicas de comisiones, tanto en euros como en porcentaje. Creo que mucha gente se llevará una sorpresa ya que no es lo mismo que te digan que tu fondo de inversión cobra un 1,5% a que te diga que teniendo 100.000 euros has pagado 1.500 euros a la gestora por comisiones y que no lo tendrías. Tendrá impacto y lo iremos viendo. En Indexa, de manera mensual y trimestral, se lo comunicamos a los inversores ya que es un punto fuerte que tenemos.

Los bancos también tienen productos de gestión pasiva. Por ejemplo el BBVA Bolsa Índice, CaixaBank Bolsa Índice... ¿No han captado las entidades la esencia de este tipo de fondos?

No, son productos defensivos. Si un cliente llega a la oficina y quiere fondos indexados pues ahora tienen esa alternativa para ofrecerles porque les interese esa gestión y es posible que no se fijen en las comisiones. Es un producto sustitutivo pero que a largo plazo no tendrá mucho recorrido. A medida que avance la industria y comparen, no tiene mucho sentido. En gestión activa en el largo plazo pueden justificar que tienen gestores mirando pero en pasiva...

A veces hace falta la distinción entre los fondos de gestión activa de bancos y los de gestoras independientes. ¿Qué opinión tenéis acerca de los gestores que si baten al mercado?

Es cierto que las firmas independientes tienen más rentabilidad que las gestoras de bancos, tal y como destacan numerosos estudios. De hecho, hay alguno que compara ambos y se observa como la rentabilidad es un 0,92% más baja del banco respecto a la gestora independiente y hay algo de media en lo que la industria bancaria detrae valor y es un conflicto de interés. Los fondos de renta variable doméstica de bancos tienen un peso mayor con los que hace negocio su matriz. Por citar un ejemplo, si Santander hace negocios con Telefónica, los fondos del Santander tienen un peso mayor en la 'teleco'. Además, hay causalidad ya que si ese gestor se va a una firma independiente, ya no invierte en dichas empresas.

el estudio "Los fondos de renta variable doméstica de bancos tienen un peso mayor con las compañías que hace negocio su matriz"

Hay pocos, son pocos, los fondos de inversión independientes que baten de manera sistemática al mercado. De hecho, algunos lo hacen muy bien en plazos largos pero se evidencia como no hay persistencia en la rentabilidad de los gestores. Por ejemplo, en periodos de diez años, si coges los mejores de una década, por ejemplo el 5%, se aprecia como en la década siguiente les pasa lo mismo que a los demás. Es solo un 5% de ese 5%, es decir, un 0,25% que lo hace sistemáticamente y es consistente con la suerte. Hay tantos miles de miles de fondos que, solo por suerte, algunos lo tienen que hacer bien, como evidenciaba el estudio de 'skill or luck' (habilidad o suerte).

Por tanto, en Indexa recomendamos que la mayor parte del patrimonio esté en fondos de bajo coste y diversificados. La inversión en fondos de gestión activa o fondos de autor debe ser residual.

De cara a la jubilación, ¿mejor invertir en planes de pensiones o en fondos de inversión?

Lo que está claro es que la oferta de fondos de inversión es mucho más amplia que la de planes de pensiones, por lo que es mejor tener una oferta más grande. De hecho, hasta hace poco no había planes de pensiones indexados en España hasta que los lanzamos nosotros y otros después. Desde un punto de vista de producto ya hay indexados y en términos de fiscalidad, invertir en un plan de pensiones viene bien fiscalmente si se tienen ingresos mínimos por rentas de trabajo. En torno a los 30.000 euros, algo menos, ya sí conviene aportar por fiscalidad ya que ahora te deduces a un tipo marginal del trabajo en principio más alto que cuando te jubiles y rescates. Por tanto, si llegas a ese mínimo si que recomendamos poner el máximo legal en planes de pensiones ya que te pueden devolver al año que viene hasta un 40-45%. Recomendamos el primer dinero a largo plazo siempre y cuando no se necesite a corto plazo.

Como empresa en crecimiento que sois... ¿Habéis recibido ofertas de grandes grupos financieros?, ¿cómo es vuestra estructura accionarial?

Interés inversor en Indexa hay muchísimo. Tenemos una propuesta de valor clarísima, con acogida, somos líderes en un sector con crecimiento claro. Hemos recibido intereses, pero sin más. El entorno competitivo es maravilloso ya que los puros independientes son mucho más pequeños y la gran banca lanza productos de gestión automatizada que no promocionan. Por ejemplo, PopCoin de Bankinter, con un gran banco detrás, solo tiene cuatro millones de euros gestionados y nosotros 173 millones. Tenemos muchísimo camino por delante con los socios que ya somos.

Dentro de la estructura accionarial, el 50% está en manos de los socios fundadores: François Derbaix, Ramón Blanco y yo. Otros 50% son inversores como Cabiedes & Partners, All Iron, Manuel Conthe, Pedro Luis Uriarte (antiguo CEO del BBVA)...