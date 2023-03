Moody`s y S&P rebajan la perspectiva del rating de UBS por el Credit Suisse

Las agencias Moody's Investors Service y S&P Global Ratings han confirmado este martes sus ratings para el banco suizo UBS, sin embargo, han revisado a la baja la perspectiva para las calificaciones de la entidad. Estas pasan a ser negativas desde estables, tras la compra de Credit Suisse. Tampoco han ahorrado advertencias y reservas sobre la integración del Credit Suisse. "Vemos un riesgo de ejecución importante en la integración de Credit Suisse (CS) por parte de UBS", ha advertido S&P. En paralelo, Moody`s ha considerado que la adquisición de Credit Suisse tiene potencial a medio plazo pero también plantea importantes desafíos financieros, culturales y de integración para UBS.

En el caso de S&P Global Ratings, la agencia ha rebajado a negativa desde estable las perspectivas de UBS Group y UBS Americas Holding, mientras que ha confirmado las notas de emisor 'A-/A-2' para ambas entidades. La calificadora ha mencionado en su nota de prensa la complejidad de liquidar una gran parte de las operaciones de banca de inversión del segundo mayor banco suizo. "Esto podría significar un debilitamiento de la posición competitiva del grupo combinado o un rendimiento inferior al de sus objetivos financieros debido a costes considerables de reestructuración o litigios", han advertido desde S&P.

Sin embargo, la agencia de rating ha apuntado que las medidas de apoyo a esta operación arbitradas por el regulador permitirán a UBS acelerar la liquidación de los activos heredados y limitar de manera efectiva los costes financieros de la integración, por lo que espera que los riesgos de cola para la capitalización de UBS serán bajos debido a la importante protección a través de los términos de la transacción.

En su nota S&P ha concluido que "notamos que la calidad crediticia individual de Credit Suisse es significativamente más débil, pero creemos que UBS tiene suficiente protección a la baja para protegerse efectivamente contra los riesgos elevados que surgen de la adquisición y la integración posterior".

Por su parte, Moody's ha confirmado las calificaciones de la deuda sénior no garantizada 'A3' y 'Baa3' de nivel 1 adicional de UBS Group, así como la calificación de depósitos a largo plazo 'Aa2', la calificación de deuda sénior no garantizada a largo plazo 'Aa3' y la evaluación crediticia básica (BCA) 'a3' de la principal subsidiaria bancaria de UBSG, UBS AG (UBS). Sin embargo, la calificadora de riesgos ha rebajado a negativa desde estable las perspectivas de las calificaciones de depósito a largo plazo y senior no garantizadas para la entidad.

En concreto, la calificadora ha añadido 1ue la adquisición de Credit Suisse tiene el potencial, a su debido tiempo, de mejorar significativamente la franquicia de UBS en gestión patrimonial, banca suiza, gestión de activos y, en menor grado, en banca de inversión. En paralelo, al mismo tiempo que ha apuntado a una reducción de los costes operativos en más de 8.000 millones de dólares (7.463 millones de euros). Sin embargo, a pesar de estos beneficios a medio plazo, Moody's también ha señalado que la transacción plantea importantes desafíos financieros, culturales y de integración para UBS.