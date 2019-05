El 'Starbucks chino' desembarcará en Wall Street en plena guerra comercial

Donald Trump, a través de Twitter, ha recrudecido la guerra comercial. El presidente de Estados Unidos comunicaba, a golpe de tweet en la famosa red social, que impondrá aranceles del 25% para importaciones chinas por valor de 200.000 millones de dólares. La reacción no se hizo esperar y su homólogo chino, Xi Jinping, fijaba aranceles a 5.000 productos estadounidenses, que estaban valorados en alrededor de 60.000 millones de dólares. Todo ello, pese a que el dirigente estadounidense lanzaba una amenaza reclamando a China que no tomara represalias ya que "las cosas solo irán a peor".

Estas medidas comerciales llevadas a cabo por ambos dirigentes han teñido de rojos los mercados y han provocado fuertes caídas, que en el caso del Dow Jones le costaban casi un 2,5% el pasado lunes, marcando su nivel más bajo desde el mes de febrero. Por su parte, el índice de Shanghai retrocedía un 1,21% el lunes mientras que este martes se dejaba un 0,69%.

En medio de este convulso momento de mercado se produce, el próximo viernes, el desembarco de una compañía china en Wall Street. Luckin Coffee, bautizada como el 'Starbucks chino' y uno de los grandes 'unicornios' del país, debutará en la bolsa estadounidense y pretende recaudar 480 millones de dólares, lo que valoraría a la compañía fundada hace menos de dos años en 3.900 millones de dólares (3.470 millones de euros).

La compañía china desembarcará en Estados Unidos gracias a la colocación de 30 millones de acciones, que tendrán un precio de entre 15 y 17 dólares por título. Algo que muestra el crecimiento vertiginoso que ha experimentado la compañía, que cuenta con más de 2.300 cafeterías en toda China y que prevé alcanzar los 4.500 establecimientos al cierre de este curso, por lo que superaría los locales que tiene Starbucks en el país y que ascienden a 3.400 (prevé alcanzar 6.000 para 2022). De hecho, lleva a cabo una política agresiva en marketing y vía precios que le ha llevado a tener unos gastos de 111 millones de dólares el curso pasado frente a los ingresos de 125 millones que obtenía.

Luckin Coffee es un rival a tener en cuenta por Starbuck. No solo por su rápido crecimiento sino porque se trata de una compañía que está a la vanguardia tecnológica. De hecho, si quieres comprar un café en alguno de sus locales no podrás hacerlo con efectivo sino a través del móvil y se centra, fuertemente, en servicios de entrada a domicilio ya que muchas de sus tiendas no están abiertas al público y elaboran productos para sus repartidores.

La colocación contará con algunos grandes inversores pendientes de su estreno. Uno de ellos es la gestora BlackRock, que el 18 de abril decidía acudir a una ronda de financiación en la que invertía 125 millones de dólares y que valoraba a la compañía en 2.900 millones de dólares, cifra inferior en mil millones a la que finalmente se prevé que salga a cotizar este viernes.

Otros inversores de relevancia en su capital son el fondo soberano de Singapur y el banco de inversión China International Capital (CIC). Además, también estarán pendientes del desembarco bursátil Charles Zhengyao Lu, presidente de la compañía, que junto con su mujer tiene una participación del 30,5% del capital, lo que le permite entrar en el ranking de millonarios de Forbes.

Tal ha sido el boom de Luckin Coffee en China que han surgido gran cantidad de promociones de inversión ilegales para falsificar sus marcas. De hecho, la compañía ha alertado que el café 'Rui Xing' es marca registrada por la compañía y no cuenta con ningún tipo de afiliación posible, por lo que invita a los clientes a informar sobre las actividades ilegales.