Subidón de azúcar: avanza más del 25% en bolsa... y todavía le queda potencial

Ni el final a las cuotas de producción en la Unión Europea, ni la regulación más restrictiva a nivel sanitario y de consumo (con tasas como la aplicada a las bebidas azucaradas en Reino Unido, California o en Cataluña), o su reducción en la industria alimentaria han puesto freno al rally del azúcar en bolsa. Su cotización acumula un avance del 25% desde el pasado mes de agosto, cuando marcó mínimos en 10,09 dólares por libra (cada libra equivale a algo más de 0,45 kilogramos). Pese a esta fuerte revalorización, los expertos ven aún potencial a esta materia prima, que ha visto extender su usoa la fabricación de biocombustibles.

Brasil e India son los principales productores a nivel mundial de azúcar, seguidos de la Unión Europea y de China. El caso de los Veintisiete es particular puesto que producen el azúcar blanco e importan el azúcar moreno y cuentan con acuerdos preferenciales para los precios desde hace décadas. En bolsa únicamente se opera con el equivalente a un tercio del azúcar mundial.

Esta materia prima se produce a partir de la caña de azúcar, mayoritariamente, o bien se extrae de la remolacha. Al margen de los usos alimentarios se emplea como componente del etanol, un biocarburante que cada vez va ganando más presencia en el mercado. De ahí que su cotización dependa no sólo de cómo marchen demanda y oferta, o de la fortaleza o debilidad del dólar, sino también del precio del petróleo, cuya cotización en 2019 sigue dibujándose al alza.

Desde agosto de 2018, la cotización del azúcar ha registrado un alza del 25%, repunte que, tal y como explica Ramón Valverde, analista del bróker XTB, sólo tiene un precedente cercano en agosto de 2015, cuando el precio de la materia prima alcanzó 10 dólares y experimentó un rally alcista de un 130% en apenas un año.

¿Qué puede suceder en el corto plazo?

India otorga subsidios a la producción del azúcar con lo que empuja el precio a la baja. En relación a esto, los últimos meses estamos inmersos en una disputa formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por parte de productores como Guatemala, Australia, Brasil, Tailandia y Canadá. "Si finalmente consiguen que India cese los subsidios veríamos un déficit significativo con el consecuente impacto en la cotización de esta materia prima", añade.

El azúcar blanco se opera en el London International Financial and Options Exchange, con entre 1,5 y 2 millones de contratos por ejercicios / Pixabay

Además, otro gran productor como es Venezuela está teniendo dificultades para sacar adelante el producto debido a la situación política del país y los problemas de suministro eléctrico. "A corto plazo la cotización del futuro del azúcar se prevé alcista con un próximo objetivo en los 14 dólares lo que supone una revalorización (adicional) de un 10%, no descartamos una revalorización mayor", apunta a La Información.

El único azúcar con el que se opera en la Bolsa de Nueva York es el moreno, el que se extrae de la caña, que es además el que concentra la mayoría de los intercambios que se producen a nivel financiero. Cada año se sellan más de 15 millones de contratos y opciones para el azúcar en el Coffee Sugar and Cocoa Exchange de Nueva York (CSCE). El segundo mercado más activo es el de Tokio. En el caso del azúcar blanco, se opera en el London International Financial and Options Exchange de Londres, con entre 1,5 y 2 millones de contratos por ejercicio.