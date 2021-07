Syquant complica la opa de Másmóvil sobre Euskaltel al controlar ya el 4%

La opa de MásMóvil sobre Euskaltel continúa su curso, tras el visto bueno del Gobierno y de la CNMV, pero en el camino hasta su consolidación puede llevar un 'acompañante' incómodo. El gestor de fondos francés Syquant Capital, con un largo historial sobre compañías pendientes de una opa, supera ya el 4% del capital del operador de telecomunicaciones. Su operación pública de adquisición está condicionada a la aceptación del 75% de los accionistas actuales, algo que Syquant no podría comprometer, pero también está sobre la mesa su posible exclusión de bolsa, donde el 'hedge fund' sí podría dificultar más el camino.

Según los registros de la CNMV, este jueves elevó su participación al 4,124% del capital. Su presencia se remonta al pasado mes de mayo, cuando adquirió por primera vez el 1,7% de las acciones. Pero en la actualidad atesora casi 7,4 millones de acciones de Euskaltel que actualmente tienen un valor de 80,7 millones de euros. El operador cerró este jueves en los 10,96 euros por título, muy próximo a los 11 euros que ofrece MásMóvil para hacerse con el control de la compañía.

La posición del 'hedge fund' francés que lideran Olivier Leymarie, Alain Lechevallier y Henri Jeantet es mínima en comparación con los mayores accionistas y por tanto su decisión de acudir o no la opa no es determinante. MásMóvil tiene firmados acuerdos con Zegona, Kutxabank y Corporación Financiera Alba, principales accionistas de Euskaltel, que le aseguran captar al menos el 52,32% de las acciones de la compañía a lo que hay que sumar los títulos de los consejeros y en autocartera, ya que el órgano director del operador vasco aceptó venderlos al adquiriente.

De materializarse la opa, el cuarto y quinto operador del mercado se integrarían en un grupo con unos ingresos anuales de unos 2.700 millones de euros. Para ello necesita alcanzar el umbral mínimo del 75% que MásMóvil fijó para que la opa fuese exitosa, un porcentaje que, no obstante, Syquant no condiciona. Sin embargo, el operador también aspira a captar la totalidad de las acciones. En ese caso, necesitaría la aceptación de la firma gala. Además, la operación se complicaría si el nuevo propietario opta por la exclusión de su cotización. Aunque no se trata de una opa de exclusión, el cuarto operador del mercado ha manifestado su intención llevarlo a cabo.

Esa decisión está todavía por ver, pero por el momento el Comité del Ibex decidió este jueves retirar a Euskaltel del Ibex Medium Cap el próximo 2 de agosto. De este modo, el índice pasará a estar compuesto temporalmente por 19 valores, aunque el comité ajustará el índice a cierre de la sesión del 30 de julio, día que se espera que finalice el plazo de aceptación de la oferta. "Una vez que el resultado de la oferta haya sido publicado de forma oficial, el Comité tomará las decisiones que estime oportunas al respecto, lo que será comunicado con suficiente antelación", concluye el comunicado.

El fondo francés es uno de los múltiples inversores institucionales que han entrado con participaciones significativas en el capital de la empresa desde que MásMóvil hiciera pública la oferta pública de adquisición. Entre ellos, también destaca JPMorgan. Según los registros de la CNMV, el banco de inversión controla una participación superior al 5,6% del capital de Euskaltel mientras ejerce de banco de cabecera para el consejo de administración de la 'teleco' en el análisis de la operación.

A través de JP Morgan Securities PLC, la compañía controla de forma directa algo más de 10 millones de derechos de votos y posee menos de 20.000 títulos a través de un 'equity swap' que podrá canjear en 2022. JPMorgan irrumpió en el accionariado de Euskalt el pasado 10 de junio, con un porcentaje del casi el 5,5%. Desde entonces ha ido realizando pequeños movimientos casi diarios, hasta la posición actual.

El historial del 'hedge fund' francés

Syquant Capital no es nuevo en el accionariado de empresas españolas y, de hecho, tiene experiencia en aparecer sobre aquellas sobre las que se ha lanzado una opa. Lo hizo en Parques Reunidos, la empresa propietaria del Parque de Atracciones o el Zoo de Madrid, en la papelera Europac, en la compra de la socimi Axiare por Inmobiliaria Colonial o en la opa de Six sobre BME. La metodología parece repetirse: alcanzar un porcentaje relevante para después recurrir al mejor postor y venderla antes de la opa, que en algunos casos implicaba la exclusión.

En Parques Reunidos llegó a amasar el 12% de las acciones. El fondo sueco EQT, actual dueño de Idealista, se alió con las familias March, Desmarais y Frere, ya presentes en el capital de la empresa, para excluirla de bolsa. Pero antes, el 'hedge fund' vendió su paquete a la estadounidense Elliot Management. La firma fundada por el inversor activista Paul Singer entró en el capital de Parques Reunidos con uno de sus fondos de capital riesgo justo antes de la exclusión y se convirtió en un polizón no deseado del proyecto de EQT y sus socios. Más recientemente, trató de realizar la misma operativa en MásMóvil, en plena opa de KKR, Cinven y Providence, aunque no llegó a cumplir su objetivo.

Además, en algunas de las firmas en las que ha irrumpido Syquant hay un elemento común, la familia March. Tanto en Parques Reunidos, como en BME, y ahora en Euskaltel, Corporación Financiera Alba, el brazo inversor del grupo March, contaban con una participación, de la que en las dos primeros se deshicieron en la opa y en la última prevé hacerlo.