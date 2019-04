Algo se cuece en La Tagliatella: McGovern se va con 'superbonus' y prima del 37%

Alfombra roja. Finaccess, el holding financiero que lidera el mexicano Carlos Fernández González, ha puesto un puente de plata al fundador y consejero delegado de Amrest Holdings, Henry McGovern, para su inminente salida de la compañía. Para sorpresa del mercado, el multimillonario azteca anunció la semana pasada la compra del 10,6% del capital de Amrest en manos de McGovern, Steven Kent Winegard y otros socios como Don Kendall en Gosha Holdings por 309 millones de euros, según anunció la empresa a la CNMV.

Finaccess paga 13,22 euros por acción con una sobreprecio que ronda el 37% al precio actual de cotización y ha elevado su participación del 56,4% al 67% del capital de Amrest. De hecho, Fernández valora el 100% de la empresa en cerca de 2.900 millones de euros, por encima de la capitalización de empresas del Ibex como Mediaset, Meliá o Acerinox; y cinco veces más que grupos comparables como Telepizza, cadena competidora de La Tagliatella de Amrest.

Más allá de la mera transacción de títulos, McGovern mantendrá un paquete de acciones solo para él equivalente al 1,6% del capital de la empresa y valorado en unos 46 millones de euros. Es el resultado de los incentivos a largo plazo que el emprendedor estadounidense tenía firmados con el actual equipo de Finaccess, principal accionista desde hace menos de cuatro años. McGovern fundó la cadena de franquicias en 1993 junto a Don Kendall Jr, hijo del histórico expresidente de Pepsi entre los años 60 y 80.

En 2010, Kendall y McGovern dieron entrada en el capital de American Retail Systems (actual Amrest) al fondo de capital riesgo Warburg con un tercio de las acciones, que tan solo cinco años revendió a Finaccess. El grupo mexicano terminó por hacerse con algo más de la mitad del capital y a finales de 2018 dio el gran salto financiero mudando la sede de la compañía desde Varsovia (Polonia) a Madrid (España), donde residen Fernández y su mujer Lucrecia Aramburuzabala, dueña de Tresalia.

Bonus millonario

Ahora McGovern se desvinculará por completo de la empresa que fundó y que estaba especializada en sus inicios la gestión de franquicias ‘Made in USA’ de KFC, Pizza Hut o Starbucks en Europa del Este. Dejará la dirección en manos del director financiero Mark Chandler, responsable de la expansión comercial y financiera de la compañía hasta su dimensión actual. No obstante, según consta en la CNMV, la desconexión no será completa ya que McGovern seguirá siendo accionista relevante a título personal. Como parte de varios planes de retribución como ejecutivo de Amrest, el fundador de la empresa atesora un 1,6% del capital en opciones sobre acciones, en su mayoría pendientes de ejecutar.

Según consta en los registros de la CNMV, McGovern ha comenzado a recibir varios paquetes de estas acciones desde la semana pasada. El 27 de marzo, el mismo día en que se anunció la venta del 10% de Gosha Holdings a Finaccess, el ejecutivo recibió la entrada de 130.000 títulos de Amrest, valorados en algo más de 1,4 millones de euros. El próximo 30 de abril volverá a ‘ingresar’ otras 90.000 acciones y le quedarán pendientes más de 3,2 millones de acciones con vencimientos desde 2020 a 2028. De este modo, McGovern seguirá ligado a la compañía durante una década más, aunque ya fuera del consejo de administración o de la dirección del holding de restauración más grande de la bolsa.