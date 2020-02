¿Ha tocado techo Apple? Warren Buffett y las grandes gestoras venden más títulos

Apple ha lanzado un 'profit warning' que ha metido el miedo en el cuerpo de los inversores. El coronavirus tendrá su impacto en la compañía fundada por Steve Jobs, que ha señalado que "no esperamos cumplir con los ingresos que habíamos previsto para el trimestre de marzo". El mensaje, unido a la incertidumbre al no detallar dicho recorte, ha provocado un fuerte golpe en la acción, que caía un 2,5% en Wall Street.

El coronavirus, lejos de llegar a su fin, continúa muy presente y las consecuencias todavía son difíciles de pronosticar hasta que la situación no amaine. Con todo este escenario, la pregunta que se hacen la mayoría de inversores es: ¿Habrá tocado techo Apple? La realidad es que el precio de la acción se ha disparado alrededor de un 90% en los últimos doce meses y ya capitaliza cerca de 1,4 billones de dólares.

Este 'mal de altura' en bolsa parece que lo han sufrido sus grandes accionistas ya que ninguno de los cinco más grandes ha optado por comprar más acciones sino que decidían vender algunos paquetes. Por ejemplo, la firma Vanguard decidía vender 1,8 millones de títulos que tendrían un valor, a precios de mercado, de 575 millones de dólares; mientras que Blackrock optaba por reducir exposición y se desprendía de 2,4 millones.

La mayor venta de títulos dentro de los cinco mayores accionistas ha sido la de Warren Buffett. El 'Oráculo de Omaha' decidía vender 3,68 millones de títulos que tenía en su propia gestora, Berkshire Hathaway, pero la reducción del peso en el sector financiero provocaba que su participación en la tecnológica no disminuyera sino que se incrementara pese a tener menos acciones en cartera. En concreto, su peso pasaba del 25,96% al 29,74% del patrimonio.

Estas ventas también se producían en los trimestres anteriores pero la acción de Apple no paró de subir. No obstante, este 'profit warning' tras el impacto del coronavirus ha añadido más incertidumbre y algunos bancos de inversión se han lanzado a revisar a la baja sus previsiones. Por ejemplo, la firma Canaccord Genuity rebajaba su precio en diez dólares, hasta los 345 dólares, lo que le otorga un potencial que no alcanza los dos dígitos a doce meses.

Juan José Fernández-Figares, director de Análisis de Link Securities, ha señalado que "a corto plazo, el impacto que en sus resultados va a tener los problemas de fabricación en China y el retroceso de las propias ventas en este país es posible que pese en el comportamiento de las acciones de la compañía. No obstante, los fundamentales de la compañías son sólidos, por lo que, una vez superado el impacto del coronavirus, que podría provocar una pequeña corrección en el valor, creemos que retomarán la tendencia alcista".

Los expertos de Bankinter restan importancia a la caída del martes. "Esta es la noticia del día y un aviso de lo que otras compañías anunciarán en las próximas semanas. Es el detonante que estábamos esperando para que las bolsas vayan más despacio y tomen algunos beneficios, que es lo sano en estas circunstancias". Por su parte, Sergio Ávila, analista de IG, ha destacado que "si nos fijamos en sus resultados, la compañía lleva superando previsiones desde 2013 en todos los trimestres, excepto en abril de 2016. El efecto que tendrá el coronavirus probablemente esté limitado a este trimestre y como mucho al siguiente, es factible que recupere sus ventas con rapidez una vez vuelva China a la normalidad. Las acciones han subido de manera prácticamente vertical desde junio del año pasado y, por descuentos de flujos de caja, a los precios actuales, las acciones podrían estar ligeramente sobrevaloradas. Por ello, no sería de extrañar que se pudieran materializar parte de los beneficios, pero para plantear una mayor caída primero deberíamos ver que efectivamente pierde zonas de soporte importantes y la primera estaría en los 307 dólares. Mientras eso no ocurra no hay motivo alguno para plantear la posibilidad de un cambio de tendencia ni siquiera a corto plazo".