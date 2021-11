Telecom Italia extiende su 'rally' entre rumores de una mejor oferta de KKR

El fondo Kohlberg Kravis Roberts (KKR) podría elevar su oferta de adquisición sobre Telecom Italia con el objetivo de para vencer la resistencia de Vivendi, accionista de referencia de la operadora transalpina. Los rumores vuelven a impulsar su cotización en bolsa este miércoles, después de que este lunes ya se disparó un 30% tras el anuncio de OPA con una prima del 45,75%.

En concreto, el precio de las acciones de Telecom Italia suben cerca de un 8,7% en la bolsa de Milán pasadas las 10:30 horas y alcanzan los 0,4660 euros por título. Tras las últimas ganancias, el avance semanal roza el 35%, mientras que en lo que lleva de noviembre se ha revalorizado más de un 50%. El 'sprint' del lunes se dejó notar en el resto del sector de las telecomunicaciones, la española Telefónica cerró su mayor subida desde enero. Este miércoles, el efecto se limita a la protagonista de la operación, con Telefónica, la francesa Orange, o la británica Vodafone, cotizando con pérdidas.

Según fuentes conocedoras de la situación consultadas por Bloomberg, la firma inversora estaría valorando aumentar su oferta por Telecom Italia -de 0,505 euros por título- después de que presuntamente Vivendi considerase demasiado baja la propuesta inicial de 10.800 millones de euros. El grupo francés es accionista de referencia con una participación directa del 23,7%.

De este modo, KKR se encontraría en las primeras etapas de análisis con sus asesores para evaluar cuánto necesitaría aumentar su propuesta para convencer a los accionistas reticentes, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. KKR aún no habría decidido hasta dónde está dispuesto a llegar, y cualquier propuesta revisada solo llegará después de que lleve a cabo la 'due diligence', puesto que Telecom Italia aún no ha otorgado a KKR el acceso a sus libros, señaló una persona.

El consejo de administración de Telecom Italia confirmó este domingo que la firma estadounidense KKR había expresado su intención "no vinculante e indicativa" acerca de su disposición a lanzar una oferta pública de compra sobre la totalidad del capital de la 'teleco' italiana. La indicación de interés por parte de KKR contempla el pago de 0,505 euros en metálico por cada acción de Telecom Italia, lo que conllevaba una prima de casi el 46% respecto del precio de 0,3465 euros marcado por las acciones de la italiana al cierre de la sesión del pasado viernes.

La oferta de KKR, calificada por la firma como "amistosa", estaría condicionada a alcanzar una aceptación mínima del 51%, además de al resultado del proceso de 'due diligence', así como a contar con las autorizaciones de las partes gubernamentales interesadas, ya que Telecom Italia está sujeta a poderes especiales del Gobierno italiano.

Actualmente, los principales accionistas de Telecom Italia son el grupo francés Vivendi, con una participación directa del 23,7%, por delante del 9,8% en poder de Cassa Depositi e Prestiti y del 3,1% controlado por Canada Pension Plan Investment Board. El grupo francés ya afirmó tras el anuncio de la OPA, que la oferta "no refleja el valor real" de la compañía.