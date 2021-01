Las 'telecos' chinas se hunden en bolsa tras el caos por su expulsión del NYSE

La guerra comercial entre Estados Unidos y China no da tregua y los últimos días de Donald Trump como presidente de Estados Unidos estarán marcados, además de por los incidentes en el Capitolio, por la exclusión de la Bolsa de Nueva York (NYSE) de las tres grandes telefónicas estatales chinas: China Mobile, China Telecom y China Unicom. La salida de estas compañías, que se hará efectivo el próximo lunes, provocó el derrumbe de sus acciones en la bolsa de Hong Kong entre un 7% y un 11% y se suma a la tendencia negativa que ya acumulaban por el enfrentamiento del gobierno estadounidense y el gigante asiático.

La decisión, anunciada este miércoles por la compañía que gestiona la bolsa neoyorkina, obedece a la norma aprobada en noviembre por Trump que prohíbe invertir en empresas con vínculos con el Ejército chino o con los servicios de espionaje y seguridad del país. La semana pasada, la compañía había dado a conocer un plan para sacar a las tres empresas de Wall Street, una decisión que reculó este martes tras consultar con las autoridades reguladoras. Un día después, sin embargo, volvió a cambiar de postura, provocando la huida de los inversores y una caída del precio de las acciones en las tres 'telecos' chinas.

La inexactitud en la toma de decisiones se trasladó a los mercados, donde las empresas afectadas repuntaron ligeramente tras la marcha atrás de este martes, pero la decisión final provocó una caída mayor. Las tres compañías llevan mucho tiempo operando en Wall Street y recaudaron miles de millones de dólares con sus salidas a bolsa en Estados Unidos, aunque actualmente cotizan en sus niveles más bajos desde hace años.

Además, las tres compañías cotizan en la bolsa de Hong Kong donde se evidencia aún más la desconfianza de los inversores. Desde noviembre, cuando Trump emitió la orden, el precio de sus acciones ha caído más de un 20%. La exclusión de las grandes telefónicas estatales chinas de Wall Street también lastró el jueves al índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, que cayó un 0,52%.

En concreto, China Unicom, que este jueves se anotó el batacazo de la jornada con un desplome del 11,35%, cerró la semana con una caída del 0,9%. Durante 2020, y pese al repunte en septiembre, la acción ha perdido un 32% de su valor en la bolsa asiática. China Mobile, por su parte, cayó en la última sesión un 4% y se encuentra en su precio más bajo desde 2006. En mínimos también se encuentra China Telecom tras descender el precio de su acción un 3% y situarse en 1,96, un precio nunca visto desde hace 12 años.

Alibaba y Tencent, en el punto de mira

Más allá de las 'telecos' señaladas , los inversores también siguen de cerca la posibilidad de que se amplíe la lista de empresas vetadas por supuestos vínculos con el Ejército y los servicios de seguridad de Pekín, lo que podría incluir también a los gigantes chinos Alibaba y Tencent. Según avanzó este miércoles The Wall Street Journal, citando a fuentes anónimas conocedoras de la cuestión, funcionarios de los departamentos de Estado y Defensa han mantenido conversaciones con el Tesoro sobre las posibles repercusiones de la medida en los mercados.

Alibaba y Tencent son dos gigantes digitales y las dos empresas chinas con más valor de mercado, con una capitalización de más de 1,3 billones de dólares entre las dos. Multitud de fondos e inversores tienen acciones de ambas compañías y prohibir las inversiones en ellas tendría un impacto mucho mayor que medidas similares ya decretadas contra otras empresas chinas.

No obstante, la medida fue aprobada por Trump y entrará en vigor este próximo lunes, a apenas unos días de que el demócrata Joe Biden asuma la presidencia de EEUU. Habrá que esperar para ver si el nuevo presidente continúa con la norma, que muchos defienden que es interés nacional y va más allá de intereses partidistas, o da un paso atrás. Por ahora, los inversores chinos parece que apuestan por un cambio de rumbo en estas políticas. Según recoge Reuters, mientras inversores estadounidenses se deshacen de sus acciones en empresas señaladas por la norma, inversores chinos en busca de 'gangas' están tomando el camino opuesto y apuestan por que los demócratas reviertan esa prohibición.

Como resultado, desde que se anunciaron las primeras exclusiones de empresas chinas del NYSE, la participación de China-Hong Kong Connect en China Mobile Ltd, China Telecom Corp Ltd and China Unicom Hong Kong Ltd, han aumentado un 37%, 28% y 41%, respectivamente, según el operador de la bolsa de Hong Kong. La presencia en otras empresas susceptibles de ser incluidas en la lista también se ha incrementado.