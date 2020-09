Millenium siembra cortos en Telefónica y BBVA ante la despedida del Euro Stoxx

El 'hedge fund' Millennium International Management quiere más caídas en el Ibex 35. El fondo estadounidense ha aflorado posiciones cortas, curiosamente, en Telefónica y BBVA, que serán las dos compañías españolas que dejarán de cotizar en el Euro Stoxx 50 este viernes. Lo harán por por primera vez desde que se creara el índice a comienzos de 1998 junto a otros cambios como la salida de Fresenius, Orange y Société Générale para dejar hueco a Adyen, Kone, Pernod Ricard, Prosus y Vonovia.

El adiós de las dos españolas entre las 50 mayores compañías de Europa evidencia la delicada situación que atraviesa la bolsa española, que en los últimos años se ha quedado rezagada respecto a otras plazas europeas, de ahí que pierda valores en el gran selectivo europeo y ya solo cuente con cuatro miembros: Amadeus, Banco Santander, Iberdrola e Inditex. Por ejemplo, solo durante este año el Ibex 35 se desploma un 26% mientras que el Euro Stoxx 50 retrocede en torno a un 12%. Es decir, casi 15 puntos porcentuales de diferencia.

Millennium ha aflorado durante los últimos días, y según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), un 0,51% del capital en posiciones cortas de Telefónica y un 0,5% del capital en BBVA, comunicados durante esta semana. Por tanto, esta irrupción es una apuesta clara a la espera de más caídas bursátiles una vez que las dos cotizadas españolas dejen el mayor índice europeo. Además, el importe conjunto de esta apuesta bajista tiene un valor, a precios de mercado, de 165 millones de euros.

El 'hedge fund' estadounidense prevé que tanto Telefónica como BBVA sigan sufriendo un serio correctivo en los mercados. Ambos títulos se sitúan entre los más bajistas del Ibex 35 ya que la 'teleco' presidida por José María Álvarez-Pallete cae alrededor de un 46% durante este año y la entidad dirigida por Carlos Torres se deja cerca de un 50% en menos de nueve meses. Esta fuerte corrección ha provocado que ya no formen parte del 'top five' del selectivo e incluso la entidad financiera no esté ni entre las diez de mayor tamaño tras desbancarla Ferrovial de dicha posición.

Estas caídas bursátiles han provocado que los bancos de inversión hayan perdido la confianza en su evolución y solo recomienden 'mantener' los títulos de ambas, a la vez que van recortan poco a poco sus precios objetivos. Además, ambos sectores se enfrentan a un escenario que obliga a una consolidación con el objetivo de lograr mayor rentabilidad. En el caso de los bancos dicho proceso se ha acelerado con la posible fusión entre Caixabank y Bankia mientras que el propio presidente de Telefónica ha llamado este jueves a que se produzcan fusiones europeas, para lo que ha reclamado una desregulación.