Oleada de dividendos para dar carpetazo a 2019: Telefónica, IAG y Mapfre en el Ibex

Oleada de dividendos para dar carpetazo a 2019. Algunas compañías, tradicionalmente, esperan a las últimas semanas del año para repartir su 'regalo' a los accionistas. Este pago es interesante ya que hay muchos inversores que invierten en compañías en función de su rentabilidad por dividendo. Además, está comprobado que las empresas que retribuyen a los inversores se comportan, de media, mejor que las que no lo hacen en bolsa, como evidencia la evolución del S&P Europe 350 Dividends Aristocrats o el S&P Dividend Aristocrats Total Return.

A comienzos de este mes ya pagaron dos de los pesos pesados de la bolsa española como eran Santander e Inditex. No obstante, todavía quedan compañías interesantes que retribuirán a sus accionistas como son Renta Corporación, Renta 4, IAG, Coca-Cola European Partners, Elecnor, Naturhouse, Telefónica y Mapfre. Además, otra como Red Eléctrica lo hará tras los primeros días de arranque de año.

Las miradas estarán puestas en Telefónica ya que es la compañía más grande que queda por repartir su dividendo. El pago, de 0,2 euros por título, ofrece una rentabilidad del 2,87% y obligará a la 'teleco', de las pocas que cotiza en negativo en el selectivo, a desembolsar cerca de 1.050 millones de euros. De hecho, el volumen de la cotizada suena animarse antes de hacerse efectivo dicho pago.

Otra compañía que centrará las miradas será Elecnor. ¿El motivo? La compañía es una de las mayores apuestas de las gestores 'value' al estar presente en la mayoría de carteras, como son las de Azvalor Iberia, Cobas Iberia, Horos Value Iberia, Bestinver Bolsa... Su caída durante este año, cercana al 20%, no ha ahuyentado a ninguna de las grandes firmas presentes, sino todo lo contrario, ya que Horos incrementaba su exposición. Por tanto, el 11 de diciembre disfrutarán de un pago de 0,05732 euros por acción, o lo que es lo mismo, una rentabilidad del 0,53%.

La rentabilidad por dividendo más alta de las compañías que aún deben retribuir a sus accionistas es la de Naturhouse. Las franquicias del sector dietético abonarán 0,06 euros por título el próximo 16 de diciembre y rentará ligeramente por encima del 3%. Este pago enriquecerá aún más a su fundador y máximo accionista, Félix Revuelta, que ostenta un 76,35% del capital y que percibirá 2,75 millones de euros con dicho abono.

La retribución de Renta 4 es similar, en términos de rentabilidad, a la de Telefónica. El banco de inversión, al igual que Naturhouse, cuenta con su fundador y presidente (Juan Carlos Ureta) como su mayor accionista al controlar un 44,722% del capital. De hecho, el pago de 0,2 euros por título le reportará casi 3,64 millones de euros.

El resto de dividendos sería Renta Corporación, que repartirá 0,03728 euros el próximo 15 de diciembre. IAG retribuirá a a sus accionistas con 0,145 euros (rentabilidad del 2,3%) el 2 de diciembre mientras que un día más tarde lo hará Coca-Cola European Partners con un pago de 0,62 euros. Por su parte, Mapfre dará el último 'regalo' de la bolsa española este curso al repartir 0,06 euros el próximo 23 de diciembre y ofrece una rentabilidad cercana al 1,6%.