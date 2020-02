Telefónica pierde los 6 euros por acción por el coronavirus y sus malos resultados

Telefónica ha sido una de las que mejor ha aguantado esta sesión de 'pánico' en los mercados tras la expansión del coronavirus, que ha traspasado las barreras de China y de Asia, al causar seis muertes en Italia. Algo que ha provocado el miedo de los inversores y que ha provocado que el Ibex 35 caiga un 4,3%. No obstante, la 'teleco' ha caído un 1,85%, hasta los 5,997 euros por título, por lo que pierde la cota psicológica de los 6 euros.

Telefónica perdía 'in extremis' la cota psicológica de los seis euros que mantenía durante la mayor parte de la sesión. No obstante, a medida que avanzaba el lunes los números rojos se agudizaban y finalmente los perdía. No obstante, durante determinados compases de la sesión llegaba incluso a caer hasta los 5,96 euros por acción.

Esta pérdida del nivel de los seis euros por acción hace que la 'teleco' presidida por José María Álvarez-Pallete cotice en su nivel más bajo durante este año y marque mínimos desde agosto de 2019. De hecho, su capitalización de mercado es de solo 31.150 millones de euros, a cierta distancia de BBVA, que se comporta mejor que la empresa de telecomunicaciones.

En este castigo de la 'teleco' no solo influye el pánico de los inversores por el coronavirus sino, principalmente, los débiles resultados que presentaba el pasado jueves. Telefónica acumula, en solo tres sesiones, un desplome del 8,3% y se desmarca de la tendencia del sector, que "está en clara tendencia alcista", como señalaba Javier Molina, portavoz de eToro en España.

Telefónica cerraba el año 2019 con un recorte de beneficios del 65% debido a varios extraordinarios, entre los que se encontraba la provisión para el plan de bajas incentivadas, la reversión de activos por impuestos diferidos en México y el deterioro del valor de la filial argentina. Con este escenario, la 'teleco' ganaba 1.142 millones de euros, mientras que si se excluyeran estos casos, el resultado hubiera sido ligeramente inferior al del curso anterior.

Telefónica destacaba que tanto los ingresos se mantendrán estables a lo largo de 2020. Sin embargo, los expertos de Barclays destacaban, a raíz de los resultados que, esta guía es 'decepcionante' teniendo en cuenta los recortes que previsiblemente tendrán lugar en España y México". Por otro lado, el banco ve positivo la estabilización del negocio de Telefónica en España y destaca que "la cuestión es la monetización de los activos de la compañía en América Latina, que cabe esperar que suceda a lo largo de 2020".

La pérdida de los seis euros por acción era algo que ya presagiaba JP Morgan. El banco de inversión estadounidense situaba, a mediados de este mes, su precio objetivo para la 'teleco' en los 5,6 euros por acción, tras recortarlo desde los 5,9 euros. Es decir, todavía le quedaría una caída adicional ligeramente por encima del 6% a doce meses y, es por ello, que recomienda 'infraponderar' o reducir el peso para los inversores que aún la tengan en cartera.