Telefónica recibirá 8.800 millones como dote por la unión británica con Liberty

La alineación de las presentaciones a analistas de Liberty Global y Telefónica este jueves 7 de mayo -tras sus resultados del primer trimestre- han disparado las cábalas sobre los números que tendrá la fusión de las filiales británicas Virgin Media y O2. Todo dependerá del tipo de operación final, quién mande en el grupo resultante y los objetivos de cada multinacional. La operadora española -que confirmó a la CNMV el lunes las conversaciones sobre movimiento corporativo pese a que declinó hacer comentarios el domingo- busca poner su negocio británico, después de cuatro años buscando distintas vías de salida que quedaron en cuarentena tras el veto de Bruselas y el Brexit en 2016.

El objetivo final de Telefónica es aprobar su asignatura pendiente desde entonces: acelerar la 'desescalada' de una deuda financiera que dobla su valor en bolsa de 22.000 millones de euros tras el crash reciente en los mercados. La operación con Liberty Global se está construyendo sobre el modelo de 'joint venture' que tiene con Vodafone Ziggo en Países Bajos pero con una compensación inicial para el grupo español, como avanzó 'La Información' este lunes.

Según los cálculos de los analistas de Bank of America, Liberty afrontará un pago inicial de 3.700 millones de euros (3.300, de libras) a Telefónica como compensación porque O2 se inyectará libre de cargas, es decir, sin deudas. Adicionalmente, el banco de inversión prevé el reparto de un dividendo extraordinario de 10.270 millones de euros (9.000, de libras) a repartir entre Liberty y Telefónica cuando se consume la fusión de Virgin y O2. De este modo, la operadora española recibirá en total más de 8.800 millones de euros con los que poder reducir su endeudamiento.

Telefonica y Liberty en bolsa.

Las conversaciones, que se encuentran en una fase avanzada, descartan que se produzca una venta limpia de O2 debido a la preocupación de Liberty por no comprometer sus objetivos de endeudamiento. No obstante, Bank of America también tiene sus números para este hipotético caso: 14.500 millones de euros de valora empresa (incluyendo la deuda) por la filial de Telefónica que el grupo de John Malone sufragaría con una emisión de bonos de 9.120 millones de euros y 4.500 millones de dinero en caja con el que cuenta Liberty ahora.

En todo caso, la combinación de los negocios de ambas empresas puede conllevar a una salida a bolsa de la operadora resultante para ganar músculo financiero y reunir en el accionariado a Telefónica y Liberty, bajo el modelo de accionista de referencia de Telefónica Deutschland, junto a inversores de la talla de Warren Buffett, que controla el 11% de Liberty Global. Bank of America preve sinergias de entre 8.600 y 14.800 millones de euros (7.600 y 13.000 millones) hasta 2025 con la integración de O2 y Virgin Media, que crearían un operador convergente con capacidad para competir con BT en móvil y acceso a internet.

El consejero delegado de Liberty, Mike Fries, ha convocado a los analistas el jueves 7 a partir de las 15:00 hora española para explicar los resultados de la compañía del primer trimestre -que serán publicados el miércoles por la noche-, pero también para dar orientaciones de otro tipo a futuro, según explicó la empresa este lunes. Telefónica, por su parte, también tiene marcado en rojo el jueves como su día grande ante la comunidad financiera, cuando revelará con las cifras de negocio de enero a marzo. El presidente ejecutivo, José María Álvarez-Pallete, acompañará al consejero delegado, Ángel Vilá, en las explicaciones a prensa y analistas.

Tanto Bank of America o Deutsche Bank prevén un 'win-win' para Telefónica y Liberty si optan por compartir proyecto e integrar sus negocios no solo por las sinergias, sino por la reducción del endeudamiento respectivo al cargar sobre la nueva empresa sus actuales deudas. Además reducirán su necesidad de inversión y podrán aumentar la generación de dividendos. La futura O2-Virgin generará un Ebitda (resultado bruto de explotación) proforma en 2021 de 5.600 millones de euros (4.900, de libras), tendrá asociado un valor empresa (incluyendo la deuda) de 38.800 millones de euros (34.000, de libras).