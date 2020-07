Telefónica, Repsol... ¿Es el dividendo suficiente compensación para invertir?

La bolsa española ha vivido un cataclismo singular en los últimos meses. España ha sido uno de los países más afectados por la pandemia del Covid-19 y el enorme peso de la banca del mercado español, afectado por los bajos tipos de interés y las políticas laxas del Banco Central Europeo, han llevado a que el Ibex 35 se deje casi un 26% en lo que va de año. Un descalabro del que le falta mucho por recomponerse.

Esas caídas, por el contrario, han provocado que algunas compañías que siempre tienen una importante ponderación sobre el selectivo se hayan abaratado en términos de rentabilidad por dividendo. ¿Es interesante apostar por estas empresas únicamente centrándose en la retribución al accionista? ¿Compensa invertir en estos valores teniendo en cuenta esta variable de la remuneración de la renta variable?

La respuesta no es sencilla y todo depende del horizonte de inversión y del riesgo que se quiera asumir que, hoy por hoy, según los expertos, es muy alto. En este sentido, hay tres compañías que destacan en la bolsa española por su dimensión y su retorno por dividendo: Telefónica, Naturgy y Repsol. Todas ellas duramente castigadas como consecuencia de epidemia global.

En el caso de Telefónica, los expertos de eToro consideran que, en cuanto a su perspectiva técnica, se encuentra en un momento de riesgo. “El cierre semanal de Telefónica la dejó en plena zona de soporte”, comenta. Esto quiere decir que, si se perdiesen los 3,85 euros por acción, solo los 3,5 euros podrían marcar una última zona de control antes de entrar en precios no vistos desde 2003, añaden desde la plataforma.

Todo ello sin incluir dividendos, claro está. “Por arriba, los 4,20 euros están funcionando como zona de resistencia, mientras que más arriba, son los 4,50 euros primero y los 5, los siguientes niveles a batir, por lo que hay que extremar al máximo la cautela”, comentan.

Para Rafael Ojeda, analista macro de Fortage Funds, Telefónica ha entrado en un bucle con difícil salida y escalada y lo único que mantiene su valor es el dividendo que está repartiendo, que está entre el 4,70% y 4,80% solo con este pago. “Su cuenta de resultados no apunta a que vaya a tener un incremento sustancial ni en su beneficio ni en una mejora de su Ebitda”, asegura. La empresa ofrece, en total, dos pagos por un montante total bruto de 0,40 euros por acción, con una rentabilidad por dividendo, que es la segunda mejor del mercado acercándose a los dos dígitos en 2020.

“Es un valor que muestra una situación un tanto complicada, porque hasta que la bolsa española no remonte con fuerza, las acciones de la teleoperadora no lo harán”, analiza Ojeda. Por tanto, es un valor en el que los inversores que tengan títulos deben mantenerlos en cartera, precisamente por el atractivo del dividendo. Aunque no compensa, en su opinión.

El momento de la energía

Esta misma situación se repite con la petrolera Repsol. Su caso es complejo. El Covid-19 le ha perjudicado sustancialmente, ya que la caída del consumo ha generado un shock tremendo de demanda de combustibles. Pero también hay bastantes problemas por el lado de la oferta por el recorte de producción de los países productores del petróleo.

“Ha irrumpido en renovables internacionales con un macro acuerdo en Chile y en principio da la sensación de que va a dar un giro estratégico en noviembre para intentar que su situación varíe, pero todo apunta a que mientras el brote no esté controlado y la actividad vuelva a la normalidad va a pasarlo francamente mal”, dice Ojeda. Está entre los sectores más perjudicados. “Es una compañía en la que estar atrapado únicamente por su dividendo, si ya estamos invertidos”, aconseja. Su rentabilidad por dividendo del 12,6%, no sería suficiente.

Por otrolado, Naturgy tiene una rentabilidad por dividendo del 6,5% y se encuentra en una situación similar a la de la petrolera. “Es un sector tremendamente castigado a nivel de acción y la compañía puede pasar por dificultades frente a otros segmentos que ofrecen mejores perspectivas”, resalta Ojeda.

“Con todo, en su caso soy más optimista, puesto que ha amortizado 14,5 millones de acciones propias y va a lanzar un plan estratégico anticipando un mal año por el efecto del Covid-19”, destaca. Más allá del dividendo, en el largo plazo podría funcionar.