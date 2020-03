La vida y la bolsa tras el crash... ¿En qué niveles está cada compañía del Ibex 35?

La crisis del coronavirus desde hace semanas y el 'crash' del precio del petróleo han asestado duros golpes a la bolsa española. El miedo a que el COVID-19 impacte en la economía y reduzca el crecimiento ha provocado un auténtico pánico en los inversores, que se han lanzado a vender acciones de manera indiscriminada. Este escenario ha provocado que el Ibex 35 se derrumbe más del 20% en las últimas treces sesiones bursátiles, marcando mínimos desde junio de 2016. Por tanto, más de un inversor espera una respuesta coordinada (a nivel monetario y fiscal) por parte de los bancos centrales y los gobiernos.

Este desplome ha provocado que muchos gestores 'value' comiencen a mirar con mejores ojos la bolsa española. ¿El motivo? El fuerte castigo que han sufrido muchas acciones hace que coticen infravaloradas o por debajo de su valor real, lo que hace que resalten su atractivo. No obstante, siempre se corre el riesgo de que haya 'trampas de valor' puesto que muchas cotizan en niveles no vistos en los últimos años.

Los bancos, el sector en el que más han entrado los 'value' en los últimos trimestres, es el que se lleva la peor parte y más quebraderos de cabeza están dando a los gestores. Esto se debe a que algunas entidades, como es el caso de Bankia o Sabadell, cotizan en mínimos históricos y acumulen un fuerte desplome durante este 2020. En el caso de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri el desplome es de casi un 37% en poco más de dos meses mientras que el banco catalán se hunde un 43%.

El resto de bancos, si bien no cotiza en sus peores niveles, sí lo hacen en un mal momento. Banco Santander cotiza en mínimos de junio de 2012 y BBVA lo hace en su nivel más bajo desde agosto de 2012. Estas caídas, que se sitúan en torno al 28% durante este año, han provocado que su capitalización de mercado se encuentre alejada de lo que valían hace años ya que la entidad cántabra tiene un valor de 44.500 millones de euros y la vasca de 23.300 millones de euros, aproximadamente.

Los sectores más ligados al turismo son otros de los que más han acusado la crisis del coronavirus pero no los que se encuentran en un peor escenario si aumentamos el plazo temporal. Esto se debe a que antes del estallido del virus atravesaban un buen momento, con subidas casi generalizadas, que pese a las fuertes caídas no les dejan en niveles muy anteriores. Por ejemplo, IAG está en mínimos de septiembre de 2019 pese a caer casi un 35% en 2020.

Misma situación se repite con las eléctricas, que han sido un sector en el que los inversores han buscado 'refugio' de manera generalizada. De hecho, Iberdrola todavía aguanta en positivo durante este curso y avanza casi un 10% mientras que Acciona, con un fuerte peso en renovables, es la más alcista de todo el Ibex al subir más de un 16%.

Entre las 'telecos', se produce una cara y una cruz en los últimos años. Por un lado, Telefónica continúa con sus fuertes caídas y ya incluso ha perdido los 5 euros por acción, al cotizar en los 4,594 euros, su nivel más bajo desde agosto de 2004. Por su parte, MásMóvil, que es la favorita de Banco Santander dentro del sector en la Península Ibérica y más tras la compra de Lycamobile, no se libra del castigo al caer un 18%, pero su trayectoria alcista hace que solo sean mínimos desde agosto de 2019.

La pregunta clave que se harán muchos inversores es si es momento de entrar ante las fuertes bajadas y la formación de un posible suelo o si la situación continuará así a corto plazo. Desde Renta 4 han destacado que "aunque las caídas pueden presentar interesantes oportunidades de entrada, en valores con alta generación de caja y sólidos fundamentales, creemos que las dudas sobre una posible recesión como consecuencia del coronavirus podrían llegar a propiciar niveles más atractivos frente a los actuales, por lo que mantenemos un sesgo defensivo en las carteras". Eduardo Faus, responsable del Departamento de Análisis de Renta 4 Banco ha señalado que para el Ibex "la primera franja de soporte clave de cara al medio plazo está entre 7.600-7.750 puntos, que en caso de perderse, la siguiente la encontramos entre los 5.300 y 5.900".