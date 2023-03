Yellen se abre a aplicar la protección de los depósitos de SVB sobre otros bancos. 

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se marca su propio 'whatever it takes' y está dispuesta a impulsar medidas adicionales en aras de proteger a los depositantes de bancos minoristas en el país que sufran salidas masivas de dinero y amenacen con agrandar la crisis financiera que atraviesa el país. En una conferencia de la Asociación Americana de Banqueros, la exmandataria de la Reserva Federal no ha descartado la posibilidad de extender a más entidades la protección de los depósitos aplicada con SVB después de poner en valor las iniciativas impulsadas en las últimas semanas como una muestra de compromiso de la Fed para garantizar la seguridad bancaria

"Los bancos que tomamos no se centraron en ayudar a bancos concretos. Nuestra intervención fue necesaria para proteger el sistema bancario más amplío de Estados Unidos", apunta Yellen para remarcar que podrían justificarse acciones similares a las tomadas en caso de que los bancos de menor tamaño sufran una espantada de depósitos que supongan un riesgo de contagio, sin especificar ningún plan en concreto. La Reserva Federal ha anunciado un aumento temporal del balance en 300.000 millones de dólares como una ventanilla de emergencia para garantizar "fondos adicionales" en aras de que el sector pueda atender sus necesidades de liquidez, ya que sirve de paraguas para proteger a toda la industria financiera. Yellen ha asegurado que esta medida funciona y que las salidas de depósitos se han estabilizado.

La mandataria estas declaraciones en un contexto marcado por la situación crítica que atraviesa First Republic Bank, que se ha convertido en el nuevo talón de Aquiles del sistema financiero estadounidense con desplomes significativos en bolsa en los últimos días. En la jornada del lunes el prestamista californiano sufrió un retroceso del 47,11% y se desmarcó así de Pacwest, Zions Corp o Keycorp, que ayer recuperaron algo de tono.

Los esfuerzos de JP Morgan de liderar una nueva ronda de conversaciones con otros grandes bancos estadounidenses para estabilizar el golpeado First Republic no convencieron del todo al mercado, mientras el sector privado continúa en busca de una solución para esta entidad, después de que los pesos pesados de Wall Street acudieran a su rescate con una inyección de 30.000 millones de dólares.

Sin embargo, la acción ha cogido fuerzas y rebota más de un 25% desde los mínimos históricos de 12,18 dólares por título en los que se colocó ayer. El colapso de SVB Financial, Signature y Silvergate le convirtió en la siguiente víctima bursátil. La mandataria ha apuntado a este respecto que las acciones de la FDIC, la Fed y el Tesoro han reducido el riesgo de nuevas quiebras bancarias, según recoge 'Reuters'. Algunas entidades han solicitado garantías temporales sobre todos los depósitos en Estados Unidos, decisión que requiere el permiso del Congreso de los Diputados y la activación de un procedimiento acelerado.

Sin embargo, el conservador Caucus Republicano de la Libertad de la Cámara de Representantes rechaza elevar las garantías de depósitos más allá del límite actual de 250.000 dólares por cliente, una gran piedra en el camino si se quieren aprobar cambios por la vía rápida con el objetivo de frenar una crisis más profunda. Establecer garantías para depósitos no asegurados en bancos con problemas requerirían del apoyo de la mayoría de la Fed, del presidente del Gobierno, Joe Biden, de Yellen y la FDIC para determinar que un banco se considera como 'excepción del riesgo sistémico', como ha pasado con SVB y Signature.